BMW iM3, primo assaggio della futura berlina elettrica ad alte prestazioni

Dopo le prime immagini paparazzate della prossima BMW i3, attesa per il 2026 sulla nuova piattaforma modulare Neue Klasse, BMW sorprende gli appassionati rilasciando le prime foto ufficiali del prototipo della futura M3 elettrica, che potrebbe essere battezzata iM3.

Anche se le immagini mostrano una vettura camuffata, sotto i rivestimenti si intravede il profilo definitivo, caratterizzato da un design moderno e deciso ispirato alla concept car Vision Neue Klasse. Rispetto alla i3 standard, la versione sportiva mostra carreggiate più larghe e passaruota pronunciati, dettagli che le conferiscono un aspetto aggressivo e una presenza su strada imponente. Come ogni vettura “M” in BMW che si rispetti, sportività e agilità non possono mancare, oltre a un’esperienza di guida che risulta da decenni una delle più amate del panorama delle berline sportive.

A livello tecnico, BMW ha confermato che l’iM3 sarà dotata di quattro motori elettrici, uno per ogni ruota. Questo setup innovativo non solo promette una potenza impressionante. Infatti, si vocifera che la piattaforma Neue Klasse possa supportare fino a 1.360 CV, piattaforma che comunque le consentirebbe anche un controllo ottimale della coppia, migliorando agilità e stabilità grazie alla distribuzione selettiva.

Gli appassionati della divisione M possono anche tirare un sospiro di sollievo. BMW ha annunciato che la prossima generazione della M3 sarà disponibile anche in versione tradizionale con motore a combustione interna. Basata su una piattaforma diversa, questa variante dovrebbe mantenere il classico sei cilindri in linea, una scelta che onora la tradizione del marchio tedesco.

La presentazione di questa iM3 è attesa per il 2027, consolidando il ponte tra passato e futuro dell’iconica berlina sportiva. Con questa versione elettrica di una vera e propria icona, BMW dimostra il suo impegno verso l’elettrificazione senza rinunciare all’identità prestazionale che ha reso celebre il marchio. Questo nuovo modello si candida a ridefinire gli standard delle sportive elettriche. Tra pochi anni scopriremo se avremo davanti un nuovo capitolo glorioso.