Volkswagen T-Roc Cabriolet, un “incomprensibile” successo che supera 911 e MX-5

Da diversi anni la popolarità dei crossover è in aumento, ed è comprensibile che alcune case automobilistiche abbiano voluto introdurre anche versioni cabriolet. Potrebbe essere una buona idea, ma nei casi della Nissan Murano CrossCabriolet e la Land Rover Range Rover Evoque Convertible, si è assistito a dei flop clamorosi in termini di vendite, sparendo velocemente dal mercato. Ma in Europa, incredibilmente, la Volkswagen T-Roc Cabriolet è risultata essere la cabriolet di fascia media più venduta nel 2024.

Incredibilmente perché, in effetti, una cabriolet del genere, con maggiore successo di altre “vere” cabriolet, roadster di vario tipo, anche meno costose, sembra un miracolo del mercato. La Volkswagen ha venduto 6.110 T-Roc Cabriolet, superando di gran lunga la seconda classificata, la Mazda MX-5 Miata, con 3.545 unità vendute.

Quest’ultima è quasi un simbolo delle decappottabili, di certo più rispettata, apparentemente, di un crossover a cui è stato rimosso il tetto. Va bene, adesso le vendite della T-Roc Cabriolet sono diminuite di circa il 23% rispetto all’anno precedente, ma ha comunque mantenuto il primo posto. Ma non finiscono qui le sorprese in fatto di mercato delle convertibili e dei confronti che stiamo realizzando tra Volkswagen e altri marchi.

Dobbiamo considerare un dettaglio importante che abbiamo tralasciato finora. La Mini Cooper Convertible, classificata però come veicolo premium, ha totalizzato 11.140 vendite nello stesso periodo, aggiudicandosi il primo posto assoluto, allargando lo sguardo oltre la categoria di mercato. Tuttavia, il secondo posto ottenuto dalla T-Roc Cabriolet è comunque significativo.

La Volkswagen T-Roc, tra gli altri numeri interessanti, ha superato le 5.784 vendite della Porsche 911 Cabriolet e le 4.714 vendite della BMW Serie 4 Convertible. Nel caso dovessero esserci alcuni fan irriducibili della T-Roc Cabriolet, la produzione del modello sta per terminare. Volkswagen ha già annunciato l’intenzione di interrompere la produzione di questo modello. Nonostante le buone vendite, non è stato sufficiente a mantenere il particolare crossover in produzione. Dunque, il cabriolet crossover è un esperimento da dichiarare finito? Probabilmente no. Non è ancora il momento di tirare un sospiro di sollievo.