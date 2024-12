BMW doterà di quattro motori elettrici tutti i suoi veicoli elettrici “M”

La Casa tedesca ha già dato messo in mostra i muscoli elettrificati con modelli come la i5 M60 e la i7 M70. Questi, infatti, rappresentano una categoria di veicoli che si colloca un gradino sotto le autentiche auto M di BMW. Tali modelli appartengono infatti alla gamma “M Performance”, ovvero un compromesso tra prestazioni elevate e utilizzo quotidiano. Sono, quindi, le controparti elettriche di classiche vetture M.

Per vedere un vero modello M completamente elettrico, però, dovremo attendere la fine del decennio. Lo sviluppo, però, è già in corso da anni, iniziando con prototipi basati sulla i4 M50, la vettura più venduta di BMW M nel 2022 e nel 2023.

Un affascinante video, infatti, svela i retroscena dello sviluppo e dei test di questi prototipi elettrici M. Intorno al minuto 2:30, il responsabile dello sviluppo globale dei veicoli BMW M, Carsten Wolf, rivela un dettaglio sorprendente: le future auto elettriche M saranno equipaggiate con quattro motori elettrici.

Questa configurazione, spiega Wolf, porterà “prestazioni e caratteristiche senza precedenti”, con un livello di qualità difficile da immaginare oggi. Il prototipo mostrato nel video non è una semplice i4 M50 con livrea personalizzata e l’iconica griglia della M3. Oltre ai quattro motori elettrici, è dotato di freni in carbonio-ceramica, una carrozzeria rinforzata per maggiore rigidità strutturale e nuovi telai ausiliari per entrambi gli assi, dimostrando che la BMW sta spingendo i limiti del design e della tecnologia.

BMW non nasconde le difficoltà dei test: a circa 5:50 del video, una X7 è utilizzata per rimettere in moto un prototipo che si era fermato. Il problema era legato a un compressore AC modificato, che non ha funzionato come previsto. Gli ingegneri hanno quindi sostituito i motori anteriori, rimettendo il prototipo sulla pista di prova per ulteriori test.

L’obiettivo era preparare il prototipo affinché i vertici aziendali potessero testarlo personalmente. Il risultato sembra aver soddisfatto il team, dato che il capo della divisione M, Frank van Meel, ha confermato l’arrivo di una berlina elettrica simile alla M3, prevista per il 2027 o il 2028.

Nonostante queste novità elettriche, la classica BMW M3 con motore a sei cilindri in linea continuerà a far parte della gamma. La prossima generazione, nome in codice G84, dovrebbe debuttare nel 2028, probabilmente con cambio automatico e trazione integrale.