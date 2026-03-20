BMW i3 Touring, come si mostrerà la futura station wagon

BMW sa come trasformare l’attesa in qualcosa di sempre eccitante. Al termine della presentazione della i3 berlina, Oliver Zipse ha salutato il pubblico e, quasi per caso, sullo sfondo è apparsa la sagoma inconfondibile di una Serie 3 Touring. Un gesto calibrato al millimetro, la classica arte dello spettacolo della casa di Monaco, che ha fatto il giro del web in poche ore. Ora arrivano i primi rendering.

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La carrozzeria Touring della i3 riprende integralmente il frontale della berlina. Griglie a doppio rene illuminate, fari affilati e angolari, una firma luminosa che non lascia dubbi sull’identità del modello. La linea del cofano scivola poi verso un abitacolo allungato, inconfondibilmente Touring, con quella silhouette a tetto lungo che accompagna la Serie 3 sin dall’E30. Al posteriore, fanali a tutta larghezza, paraurti pulito, nessuna concessione ai terminali di scarico: l’estetica da brand “i” è rispettata fino all’ultimo millimetro. Proporzioni credibili, qualcosa che BMW metterebbe realmente in produzione.

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Ma il vero nodo è un altro: ci sarà anche una Touring con motore a combustione interna? La domanda non è oziosa. Zipse, presentando la sagoma, ha parlato di “Serie 3”, non di “i3”. Un dettaglio lessicale tutt’altro che casuale. La Touring elettrica è identificata internamente come “NA1”, mentre il progetto della variante termica porta il codice “G51”, ed è stato confermato: arriverà.

La scelta giusta, senza dubbio. Gli europei non hanno mai smesso di amare la Touring, e in diversi mercati continentali la station wagon supera stabilmente nelle vendite la berlina corrispondente. Abbandonarla al primo cambio generazionale sarebbe stato un errore difficile da giustificare.

Lo scenario ideale è una gamma doppia: i3 Touring completamente elettrica per chi ha già fatto la scelta, Serie 3 Touring termica per chi vuole ancora un sei cilindri in linea o un diesel.

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La i3 berlina entrerà in produzione ad agosto, con le prime consegne europee in autunno. La i3 Touring difficilmente arriverà prima della fine del 2026, la versione termica probabilmente più tardi. Tempo al tempo.