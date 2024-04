Tuc.technology, la startup italiana non smette di stupire. Dopo il grande successo del TUC 3.0, l’innovativa “USB della mobilità”, ora compie un nuovo passo avanti con TUC.tiny, un dispositivo rivoluzionario che rappresenta l’inizio di una riforma, verso una nuova era della mobilità.

TUC.tiny: innovazione tecnologica e nuovo modo di vivere la mobilità

Tuc.technology è la startup torinese fondata da Ludovico Campana e Sergio Pininfarina, già conosciuta per la sua innovativa tecnologia “USB della mobilità”. Ora, fa nuovamente parlare di sé con TUC.tiny, un dispositivo rivoluzionario. Ma non si tratta solo di un’innovazione tecnologica, ma invece un vero e proprio cambiamento radicale nel modo in cui viviamo la mobilità. La sua tecnologia configurabile su misura rappresenta una svolta epocale rispetto ai sistemi tradizionali, aprendo nuove strade per la personalizzazione e l’efficienza dei veicoli.

TUC.tiny eredita i tre pilastri tecnologici di TUC: struttura meccanica, gestione elettronica e scambio dati, offrendo una soluzione personalizzabile per la mobilità del futuro. L’interfaccia, basata sul connettore universale USB di Tipo C, permette di integrare facilmente elementi come sedili, volanti, schermi infotainment, plancia di comando e persino dispositivi elettronici di consumo come smartphone, tablet, altoparlanti e sistemi di domotica vocale.

In collaborazione con La Bottega Torinese, Tuc.technology ha sviluppato un concept di abitacolo completamente adattabile che sfrutta al massimo le potenzialità di TUC.tiny. Cruscotti, interruttori, sistemi di navigazione e persino accessori come diffusori di fragranze e luci d’atmosfera possono essere personalizzati e configurati in base alle diverse esigenze, creando un ambiente realizzato su misura.

TUC.tiny offre un sistema di chiusura affidabile con due opzioni: meccanica o elettroattuata. In aggiunta, la tecnologia NFC permette di bloccare e sbloccare il veicolo in modo semplice e immediato con il proprio smartphone o qualsiasi altro dispositivo compatibile.

Grazie alla collaborazione con KUKA Roboter, leader nel settore della robotica, TUC.tiny semplifica e velocizza l’assemblaggio e lo smontaggio dei veicoli, rendendo la produzione più efficiente e flessibile.

L’impatto di TUC.tiny non si limita al settore automotive. Lo si può confermare anche dalla partnership con Estrima, che ha permesso di integrare in pochi secondi un display infotainment perfettamente funzionante sul quadriciclo elettrico Birò.

Tuc.technology guarda al futuro. Infatti, con la collaborazione di Altec, azienda del panorama aerospaziale, esplorerà l’integrazione della tecnologia TUC in progetti di mobilità aerospaziale.

TUC.tiny rappresenta una vera svolta epocale verso una mobilità personalizzata, modulare e connessa. Un futuro in cui il mezzo di trasporto, diventa un’estensione della propria personalità, un’esperienza su misura che riflette il proprio stile di vita.