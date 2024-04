Hyundai, il SUV rinnovato ricorda un po’ troppo una Range Rover

La Hyundai ha un SUV di grande successo che commercializza nel mercato oltreoceano ormai da anni. Lo ha lanciato nel dicembre 2018 ed è da sempre apprezzato per i suoi interni spaziosi e il prezzo competitivo. Il grande SUV Palisade, neanche a dirlo “alla americana”, si prepara a un importante restyling.

Il modello completamente ridisegnato, previsto per gennaio 2025, ha incuriosito gli appassionati ma dalle prime immagini sembra assomigliare a un altra leggenda dei veicoli di grandi dimensioni. La novità, secondo alcune indiscrezioni, è che sarà destinato anche al mercato europeo.

Il rendering realistico basato sulle immagini “spia”, realizzato dal canale YouTube sudcoreano Gotcha specializzato in elaborazioni digitali, rivela un design decisamente raffinato ed elegante rispetto al Palisade attuale. L’ispirazione dalle foto diffuse dai test Hyundai porta in un’unica direzione: Range Rover, con linee spigolose e proporzioni più “dolci”. Sarà per caso la necessità di introdurlo nel mercato europeo a far sognare anche i grafici in un aspetto più british?

Al posteriore dello Hyundai probabilmente manterrà la forma dei fanali del modello attuale, ma con un design più elaborato. Il gruppo ottico si estende verticalmente fino al blocco inferiore della carrozzeria, al paraurti, creando un aspetto più dinamico. Il tergicristallo posteriore è nascosto all’interno dello spoiler, garantendo un look più pulito e moderno. La marmitta sarebbe anche stata spostata sul lato sinistro del paraurti.

Tra la linea del tetto e il montante posteriore ci sarebbe anche una linea cromata, contributo utile a una percezione di slancio del Palisade. Sempre al profilo laterale del rendering le nuove incisioni angolari creano un contrasto interessante con il design circolare dei cerchi in lega.

La griglia anteriore, quadrata e imponente è affiancata da fari anteriori che si estendono verso i lati della carrozzeria, mostrando un look più aggressivo. Il design del paraurti rimane simile al modello attuale.

Sotto quel cofano? Per le motorizzazioni, la nuova Hyundai Palisade dovrebbe dire addio al motore diesel, per passare a soluzioni ibride. Il motore aspirato V6 a benzina da 3,8 litri dovrebbe essere ridimensionato a un motore da 3,5 litri. Il nuovo modello dovrebbe arrivare a gennaio dell’anno prossimo ma poco altro si sa sui prezzi e sulle caratteristiche tecnologiche in dotazione.