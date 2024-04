Motore a idrogeno: MAN introduce i motori per i propri Truck e Bus

Il futuro dei veicoli non è solo legato all’elettrificazione (che sta dando risultati oltretutto altalenanti) e non soltanto al settore automotive. Molto si sta lavorando anche sul settore dei truck con MAN, il marchio del gruppo Volkswagen che punta per il 2025 a consegnare una flotta di 200 veicoli alimentati con motore a idrogeno.

Il 2025 dovrebbe essere l’anno di distribuzione del MAN hTGX il particolare tir a idrogeno gassoso che viene iniettato direttamente nella camera di combustione. Si tratta di una soluzione molto adatta per i camion 6×2 o 6×4 che hanno una configurazione del telaio che non si rivela adatta per le batterie in virtù del loro particolare ingombro.

Obiettivo di MAN è quello di realizzare una piccola flotta di 200 veicoli MAN hTGX, sviluppati sulla serie TG già esistente, inizialmente per il mercato della Germania, della Norvegia, dell’Islanda, dei Paesi bassi e di altri Paesi extraeuropei. Nel comunicato stampa che ha annunciato questa novità MAN ha definito l’hTGX una variante alternativa di propulsione a 0 emissioni per applicazioni speciali. Questi mezzi si rivelano particolarmente adatti per la movimentazione di cisterna, per il trasporto di legname, per l’edilizia e per la costruzione delle strade e delle infrastrutture.

Ciò che attualmente sappiamo è che il MAN hTGX ha un’autonomia massima di 600 km grazie al motore a combustione a idrogeno H45 basato sul motore Diesel D38 già ampiamente collaudato e prodotto nello stabilimento MAN di Norimberga. Questo motore ha una potenza di 520 cavalli (383 kW) e una coppia di 2500 Nm a 900-1300 giri al minuto. L’erogazione di potenza risulta particolarmente rapida grazie all’iniezione diretta di idrogeno nel motore. Anche la ricarica è molto rapida: in 15 minuti si può rifornire il serbatoio che ha una capacità di 56 kG con l’idrogeno compresso a 700 bar. L’azienda ha dichiarato che il motore dell’hTGX produce meno di 1 g di CO2/tkm soddisfacendo così i criteri UE sulle emissioni di CO2.

MAN intende proporre l’hTGX come un’alternativa ecologica ai camion elettrici a batteria specialmente in quei Paesi dove non esistono infrastrutture di ricarica adeguate ma che dispongono di sufficienti quantità di idrogeno. MAN si occupa della distribuzione degli autobus elettrici a batteria già dal 2023 e da quest’anno inizieranno le consegne con la previsione di un aumento della produzione per il 2025.

L’azienda sta anche lavorando a una versione più leggera del proprio motore a idrogeno che si rivelerà adatta per i treni sulle tratte non elettrificabili, i gatti delle nevi, le gru, gli escavatori confermando un grande impegno di ricerca e sviluppo per alternative ecologiche e tecnologicamente all’avanguardia non solo per il settore automotive.