DR Automobili e Dongfeng rilanciano il marchio Tiger con tre nuovi modelli

Una partnership che unisce l’Italia e Cina, ma anche l’Inghilterra, per la produzione e distribuzione in Europa di tre nuovi modelli, precisamente un SUV e due monovolume. Attori di questo accordo sono DR Automobili e il gruppo cinese Dongfeng. La partnership tra l’azienda di Macchia d’Isernia e il colosso cinese prevede il rilancio della casa automobilistica inglese Tiger fondata nel 1986 da Jim Dudley con la produzione di tre nuovi modelli destinati al mercato europeo.

La partnership tra DR Automobili e Dongfeng

La DR Automobiles Group ha acquisito nel 2022 il brand inglese Tiger e sarà questo il marchio che capeggerà sui nuovi modelli che verranno prodotti insieme a Dongfeng e commercializzati per il mercato italiano ed europeo a partire dalla seconda metà del 2024.

La Dongfeng con sede a Wuhan è una delle principali case automobilistiche cinesi ed è leader nella produzione non solo di automobili, ma anche di veicoli commerciali e componentistica per le auto. L’accordo con DR Automobili prevede l’utilizzo delle piattaforme cinesi sulle quali gli ingegneri dell’azienda italiana svilupperanno i modelli in base a quelle che sono le esigenze di design, tecniche e legali (per ottenere le relative omologazioni) previste nei Paesi europei. I tre nuovi modelli a marchio Tiger, quindi, saranno prodotti in Cina e poi completati nello stabilimento DR di Macchia d’Isernia. Successivamente, attraverso la rete di distribuzione di DR Automobiles Groupe, così come avvenuto in passato per altri modelli, i tre nuovi veicoli verranno distribuiti in Italia e nel resto d’Europa.

I tre modelli a marchio Tiger

I tre nuovi modelli Tiger by DR Automobili esibiranno il marchio Tiger che DR Automobiles Groupe ha acquisito nel 2022 da Jim Dudley. Per ora non sono state rilasciate informazioni dettagliate sul nome e le caratteristiche tecniche di ciascun modello. Ciò che sappiamo è che si tratterà di un SUV e di due monovolume.

Il SUV, lungo 4.5 metri, prevederà un motore 1.5 turbo benzina/GPL da 177 cavalli con un cambio DCT a 7 marce. Il prezzo di lancio dovrebbe essere di 27900€, optional compresi. Il secondo modello Tiger prodotto da DR Automobili con la collaborazione di Dongfeng è un monovolume lungo 4.85 metri con motore 1.5 turbo che eroga 197 cavalli di potenza. Per questo modello sarà prevista anche una versione Thermohybrid con doppia alimentazione, sia benzina che GPL e dovrebbe avere un prezzo di lancio sempre di 27900€. Il terzo modello è un altro monovolume, questa volta più lungo (5.2 metri) e multispazio che prevede una configurazione 2+2+3 e un motore full hybrid a benzina.

Prosegue la crescita del gruppo molisano che nell’annunciare la partnership con Dongfeng ha anticipato come nei prossimi mesi verranno siglate nuove collaborazioni con altri gruppi asiatici allargando ulteriormente la propria presenza sul mercato.