Haval Raptor Hi4, svelate le prime foto ufficiali

Il Raptor Hi4 è il nuovo fuoristrada ibrido plug-in della casa automobilistica cinese di proprietà della Great Wall Motors che dal 2013, anno di lancio del marchio, si occupa della produzione di crossover e SUV. Dovrebbe essere presentato ufficialmente a partire dal prossimo 25 aprile in occasione del Salone di Pechino che si terrà fino al 4 maggio.

Le caratteristiche dell’Haval Raptor Hi4

L’uscita delle prime foto ufficiali non è stata per il momento accompagnata dal rilascio delle relative specifiche tecniche ma si suppone che il nuovo Haval Raptor Hi4 dovrebbe avere, come lascia suggerire il nome, il gruppo propulsore ibrido plug-in Hi4 sviluppato proprio dalla Great Wall Motors. Questo motore è composto da un 1.54T e doppi motori accoppiati a un DHT a 2 velocità. Ciò che le prime immagini svelano è che l’Haval Raptor Hi4 sarà disponibile in due colorazioni: Ink Jiangnan Gray e Storm Yellow.

Il design

Dal punto di vista del design l’Haval Raptor Hi4 prevede uno stile di base identico quello dell’attuale Raptor con la griglia frontale a tre strisce intarsiata con il logo Haval e un robusto paraurti inferiore di colore argento che esprimono le caratteristiche da fuoristrada di questo modello. Sul retro sono presenti fanali rettangolari e tondi e il logo in basso a destra.

Interni e sistemi di sicurezza

Il design resterà invariato anche negli interni dell’Haval Raptor Hi4 che però prevederanno una nuova colorazione. Grande attenzione sarà rivolta alla sicurezza con un sistema di guida autonoma di livello 2 che integra il cruise control adattivo, il sistema per il mantenimento della corsia e una telecamera e un radar e la presenza di ben 11 sensori.

Nelle precedenti indiscrezioni sulla nuova Haval Raptor Hi4 Zhao Yongpo, direttore generale di Haval, aveva comunicato che questo SUV ibrido plug-in sarebbe stato ottimizzato in base ai suggerimenti degli utenti. Per scoprire tutti i dettagli di questa nuova versione bisognerà quindi attendere l’ormai prossimo Salone di Pechino dal quale presumibilmente verranno rilasciate maggiori informazioni e caratteristiche tecniche sia sulla motorizzazione che sui sistemi di sicurezza, gli allestimenti, i prezzi e le novità del nuovo Haval Raptor Hi4.