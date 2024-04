BMW X3: ecco le prime foto della quarta generazione del SUV tedesco

Più sportiva, aerodinamica e tecnologica: queste le principali caratteristiche che accompagneranno la produzione della nuova BMW X3. Le prime versioni in circolazione sono dei prototipi (come si evince anche dalla copertura della carrozzeria, il wrapping mimetico, che mira a non svelare, ancora, i principali elementi di design) sono una plug-in hybrid e una versione M Premium ad alte prestazioni.

Cosa aspettarsi dalla nuova BMW X3

Della nuova BMW X3 possiamo iniziare a notare il frontale con i fari LED dalla ormai tipica forma appuntita. In termini di dimensioni la nuova X3 è più larga e più bassa, pur mantenendo il passo invariato a 2.86 metri. Il sottoscocca è stato oggetto di un grande lavoro di ottimizzazione aerodinamica che, insieme al sistema Air Vent della calandra, le maniglie della portiera a filo carrozzeria e lo spoiler posteriore con aeroblade, ha permesso di ottenere un coefficiente di resistenza di soli 0.27. Una carreggiata più ampia e una portanza ridotta sull’asse posteriore per una vettura che prevede anche barre antirollio migliorate che assicurano una guida più coinvolgente senza condizionare negativamente il comfort della guida.

Tecnologia e sicurezza

A parte, come optional, è possibile prevedere un telaio adattivo (a un costo ovviamente aggiuntivo) che integra ammortizzatori a controllo elettronico. Tra le altre novità della BMW X3 troviamo un rapporto di sterzo più diretto e una serie di innovazioni tecnologie per la sicurezza e l’assistenza alla guida. Gli ADAS sono uno dei punti di forza della nuova BMW X3 che prevede ben 40 Advanced Driver Assistance Systems supportati da sensori inediti di ultima generazione e radar a lungo raggio sia anteriore che posteriore. 12 sensori a ultrasuoni e sei telecamere sono solo alcuni degli ADAS presenti che dai test effettuati confermano la capacità di scongiurare diversi tipi di incidente.

Ciò che attualmente sappiamo è che la nuova BMW X3 sarà costruita sull’architettura CLAR e avrà un design più moderno che oltre ai nuovi fari prevederà una griglia a doppio rene molto rivista che manterrà le dimensioni classiche. Il design delle luci posteriori, invece, prevede due barre luminose parallele che, con un motivo a X sui paraurti si estendono nel bagagliaio.

Un “nuovo” nome

Tra le novità della nuova BMW X3 (nota con il nome in codice G45) ci sono anche quelle legate al nome. Questo dovrebbe essere il primo modello BMW a benzina a non contemplare più la presenza della lettera i che fino a oggi ha fatto riferimento all’iniezione a benzina. E la novità è ancora maggiore se si pensa che la lettera d rimarrà per indicare i modelli diesel così come la e per quelli ibridi plug-in.

L’abitacolo

Sul fronte degli interni non dovrebbero esserci grandissime novità anche se, ovviamente, alcune modifiche saranno previste. Un ampio display curvo con tecnologia iDrive 9 dominerà la plancia. Tra le novità la sostituzione del tradizionale pomello del cambio che farà posto a un interruttore con leva mentre il quadrante del comando dell’iDrive e il volante saranno simili a quelli già presenti nei modelli Serie 5 e i5.

La produzione della nuova BMW X3 inizierà in estate e in attesa della presentazione ufficiale possiamo prevedere un’ampia gamma di motorizzazioni con i modelli di punta che utilizzeranno il motore a sei cilindri B58 da 3.0 litri con il sistema ibrido leggero da 382 cavalli.