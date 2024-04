Bugatti Bolide: l’hypercar da pista è pronta per la produzione

I test della Bugatti Bolide sono stati completati, confermandosi la regina della potenza. Ora per l’hipercar da pista Bolide si preparano i terreni per della produzione. Secondo Bugatti, i primi esemplari dovrebbero raggiungere i clienti nei prossimi mesi.

Test terminati per la ‘regina’ Bugatti Bolide: prestazioni eccezionali e potenza paurosa

Tutti i test effettuati hanno confermato le aspettative: la Bugatti Bolide celebra tempi di giro sorprendentemente rapidi. Andy Wallace, pilota vincitore della 24 Ore di Le Mans e collaudatore Bugatti, ha sottolineato come quest’ultimo aspetto sia un elemento distintivo della Bolide: “Tutte le auto sono difficili da guidare al limite”, ha spiegato Wallace, “ma anche ai limiti delle sue capacità, la Bugatti Bolide rimane straordinariamente facile da guidare”.

Seppur condivida il cuore pulsante W16 da 8 litri con la Chiron, la Bugatti Bolide arriva fino a 1.824 CV, contro i 1.577 CV della sorella stradale. Questo è dato grazie a un carburante speciale da corsa a 110 ottani, che la rende una delle ultime con questo motore iconico; prima del passaggio a un nuovo sistema ibrido V-16 per la prossima generazione di hypercar Bugatti.

Nonostante la monoscocca in fibra di carbonio sviluppata con Dallara, specialista di auto da corsa, la Bolide pesa solo 1.450 kg a secco. E con questo non significa che la sicurezza è un optional: infatti, la monoscocca rispetta gli stessi standard FIA previsti per i prototipi LMH e LMDh in caso di incidente. La posizione di guida è più sportiva rispetto alle Bugatti stradali, con i talloni del pilota leggermente rialzati per un’esperienza di guida ancora più adrenalinica.

Bugatti non ha dubbi: la Bolide è la regina indiscussa della potenza. Spinta da un’aerodinamica aggressiva, trazione integrale e pneumatici da gara, Michelin Pilot Sport, la Bolide sfiora i 2,5 G di accelerazione laterale e vanta freni in carbonio affidabili che la fermano come una da F1. La sua velocità massima nella configurazione a basso carico aerodinamico è di 380 km/h, ben al di sotto dei 355 km/h della Chiron.

Bugatti produrrà solo 40 esemplari della Bolide, che rimane limitata e super esclusiva al prezzo di circa 4 milioni di dollari ciascuna.