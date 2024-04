Batterie per veicoli elettrici: la rivoluzione è in arrivo?

Entro il 2030, è possibile che assisteremo a un punto di svolta epocale. Di cosa stiamo parlando? I veicoli elettrici, grazie a delle nuove batterie rivoluzionarie, potrebbero costare meno di quelli a benzina, ma anche ricaricarsi in pochi minuti. Non finisce qui: si parla anche di una potenziale autonomia illimitata. Ebbene, stiamo per caso sognando? Andiamo a vedere con attenzione di che si tratta senza illuderci troppo.

Non stiamo parlando di un film di fantascienza, ma di progressi tecnologici che sarebbero imminenti e pronti a stravolgere le nostre abitudini nei prossimi anni, forse entro il decennio. Perché non se ne sente parlare più spesso? La verità è che molti progressi sono finiti per essere messi da parte e che le ricerche più importanti sulle batterie nuove non abbiano portato a risultati concreti.

Ogni volta, si parla tanto di batterie “incredibili” che promettono di rivoluzionare il mondo, per poi svanire nel nulla. I miglioramenti in arrivo, però, si basano su tecnologie già ampiamente conosciute e collaudate, come le batterie agli ioni di litio.

Queste batterie vengono periodicamente perfezionate e ottimizzate in ogni aspetto, ottenendo guadagni sempre concreti e realistici. Il percorso evidentemente “evolutivo” di questo componente offre vantaggi pratici sulla produzione. I componenti per le vetture elettriche formati da ioni di litio permettono di sfruttare infrastrutture produttive esistenti, fattore che riduce drasticamente i tempi di implementazione e i costi.

Dunque, quali sono i progressi più significativi che possiamo aspettarci nei prossimi anni? Si potrà lavorare con l’aumento esponenziale della densità di energia, vale a dire che le batterie conterranno più energia a parità di peso e dimensioni, con una maggiore autonomia di guida e tempi di ricarica più rapidi. BMW, ad esempio, ha già annunciato batterie con il 20% di energia in più e velocità di ricarica migliorata del 30%.

Materiali innovativi come il litio metallico solido (SES AI) e il silicio (StoreDot) promettono di favorire l’aumento ulteriore della densità di energia e, quindi, della velocità di ricarica. Si parla di una ricarica quasi completa di un’auto elettrica in soli 3 minuti, praticamente lo stesso tempo per rifornire un veicolo a benzina. In effetti, sarebbe a dir poco agevole poter fare il “pieno” di energia in pochi minuti di sosta. Si tratterebbe di un vero e proprio cambio di paradigma che potrebbe rendere i veicoli elettrici davvero pratici e convenienti rispetto alle auto tradizionali.

SES prevede di consegnare le sue batterie alle case automobilistiche per i test già nel 2025, con la produzione in serie a partire dal 2026. StoreDot, invece, ha già consegnato prototipi di batterie a Polestar, marchio di proprietà di Geely, e prevede di commercializzare la sua “ricarica ultraveloce” entro il 2028.