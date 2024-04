Nuova era per BMW i4: più potenza e più autonomia dal 2025

BMW i4 riceverà il prossimo anno un aggiornamento di metà ciclo. A quanto pare le novità saranno tante e saranno molto interessanti. Queste infatti riguarderanno anche l’autonomia e la potenza del suo propulsore. Insomma pare proprio che con l’aggiornamento di questa auto la casa automobilistica bavarese intenda iniziare una nuova era di auto elettriche sempre più performanti per essere protagonista del settore nei prossimi anni.

Il prossimo anno sono attesi cambiamenti importanti per BMW i4

BMW i4 riceverà motori elettrici e/o batterie aggiornati nel luglio 2025 per il mercato globale. Questo almeno secondo quanto trapelato da un rapporto pubblicato nelle scorse ore su Bimmerpost da un noto insider BMW ( ynguldyn ). L’insider ha anche rivelato che l’aggiornamento dell’i4 arriverà quest’anno, in particolare nel luglio 2024. Ma a quanto pare questo dovrebbe presentare lievi modifiche al design ma molto probabilmente manterrà l’attuale configurazione del propulsore. Si dovrà aspettare almeno un altro anno per questi importanti aggiornamenti relativi al propulsore e alla sua batteria.

Insomma si tratta sicuramente di una notizia molto interessante a proposito di BMW. Si spera che già nel corso dei prossimi mesi possano arrivare notizie più precise a proposito di queste novità relative alla BMW i4 che dovrebbe migliorare e non di poco sia sotto il profilo della potenza che da quello dell’autonomia. Ricordiamo che attualmente la vettura garantisce una potenza massima di 544 cavalli nella sua versione top di gamma. Per quanto riguarda invece l’autonomia si arriva a 585 km.

Di conseguenza questi numeri dovrebbero essere ritoccati e non di poco. Soprattutto quello relativo all’autonomia potrebbe crescere di un bel po’ Qualcuno ipotizza addirittura fino a 800 km ma per il momento si tratta solo di supposizioni tutte da confermare ufficialmente.