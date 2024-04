Bentley svela la Bentayga S Black Edition

Il SUV più sorprendente mai realizzato da Bentley. Con queste parole la storica casa automobilistica britannica di vetture di prestigio ha presentato la Bentayga S Black Edition, la prima Bentley a prevedere l’utilizzo dei parafanghi neri dopo 105 anni. Solo questo è sufficiente a rendere la Bentley Bentayga S Black Edition davvero iconica e facilmente riconoscibile come modello speciale.

Alla scoperta della Bentley Bentayga S Black Edition

La Bentley Bentayga S Black Edition si caratterizza per la presenza sulla carrozzeria di numerosi inserti in nero lucido. Sul montante D è collocato un badge con la scritta Black Edition e di colore nero sono anche i cerchi da 22”, mentre le pinze dei freni sono verniciate in “accent colour”.

Sotto il paraurti anteriore, la parte superiore dello spoiler e sulle minigonne è presente un inserto colorato (a scelta tra Mandarin, Beluga, Signal Yellow, Pillar Box Red, Klein Blue, Ice e Hyper Green) come una striscia laser che crea un interessante contrasto cromatico. Tutte le parti cromate esterne sono previste in nero lucido e per contribuire all’abbinamento anche le scritte della Bentley e i parafanghi saranno rifinite in nero lucido.

Anche gli interni sono stati rivisti con una nuova trama in fibra di carbonio presente sulla parte superiore delle portiere, sulla fascia e sulla console centrale. Ogni sedile prevede il ricamo del simbolo S di colore nero con il badge Black Edition intarsiato sotto la superficie, laccata, delle modanature dell’abitacolo. Nell’abitacolo della Bentley Bentayga S Black Edition emerge un’esclusiva composizione di tonalità caratterizzata dal contrasto tra gli accenti di colore brillante e la pelle Beluga. Molti dei dettagli cromati presenti nell’abitacolo sono stati sostituiti con elementi in nero lucido.

Cuciture a contrasto, bordini a contrasto e rivestimenti in pelle regalano all’abitacolo della Bentley Bentayga S Black Edition un carattere audace e, grazie all’impiego della fibra di carbonio, una maggiore profondità visiva tridimensionale. Il pacchetto Dark Chrome è di serie con le bocchette dell’aria e i comandi anch’essi di colore nero lucido.

Tra le personalizzazioni Bentley per la Bentayga S Black Edition dà la possibilità di scegliere il sistema audio optando tra il Bentley Signature Audio, il Bang & Olufsen (che prevede anche l’illuminazione delle griglie degli altoparlanti) e il sistema Nian for Betnley.

Le prestazioni

Su strada la Bentley Bentayga S Black Edition assicura prestazioni elevate con una velocità massima di 290 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4.4 secondi grazie al motore 4.0 V8 biturbo da 550 cavalli e 770 Nm di coppia. C’è anche la versione ibrida plug-in con il motore elettrico da 100 kW abbinato al 3.0 V6 FSI che assicura una potenza complessiva di 462 cavalli, una velocità massima di 254 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h di 5.3 secondi.

Tra gli aspetti interessanti della guida della Bentley Bentayga S Black Edition c’è il sistema Bentayga Extended Wheelbase (EWB) che garantisce una dinamica di guida grazie alla sterzata a quattro ruote che migliora la manovrabilità e la leggerezza e riducendo il raggio di sterzata. È abbinata all’altezza da terra variabile e alla trazione integrale permanente. Gli scarichi sportivi, la modalità Sport specifica per la versione S e il sistema di controllo attivo del rollio Bentley Dinamic Ride completano gli aspetti tecnici rilevanti della Bentley Bentayga S Black Edition.