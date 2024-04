Tesla, le promesse si infrangono sulla realtà: il valore delle auto usate crolla

Sembrano passati secoli da quando Elon Musk ha tracciato un futuro elettrizzante per la sua Tesla. Sono solo pochi anni fa ma, allora, il CEO della casa automobilistica americana, descriveva le sue come le auto che avrebbero sfidato le leggi del mercato. Sarebbero addirittura aumentate di valore dopo l’acquisto proprio grazie agli aggiornamenti del software. Questi le avrebbero rese ancora più complete, sempre più autonome e capaci di guidare efficacemente da sole.

La visione è senza dubbio audace e avrà anche catturato l’immaginazione di molti, alimentando il mito di Tesla come innovatore rivoluzionario. Al momento, però, la realtà è altra cosa. Le promesse di Musk si scontrano con ostacoli concreti e il valore dei veicoli usati Tesla, anziché librarsi verso l’alto, sta precipitando.

Al centro di questa parabola discendente c’è la tecnologia di guida autonoma (FSD). Musk aveva previsto che sarebbe stata pronta entro la fine del 2019 o del 2020, trasformando le Tesla (anche) in robotaxi o veicoli a noleggio per milioni di proprietari. Un sogno che, ad oggi, è rimasto solo questo: un’immagine nella mente. Il FSD è ancora in fase di sviluppo e la sua approvazione normativa procede a rilento. Sono ancora tanti i dubbi sul livello di supervisione umana che è ancora necessario per il suo utilizzo sicuro.

Proprio questa incertezza pesa sul valore delle Tesla usate, dato che non possono vantare la piena funzionalità di guida autonoma promessa da Musk. Ma non è tutto qui. Tesla, infatti, si trova ad affrontare una concorrenza sempre più attrezzata ad affrontare le sfide del settore dei veicoli elettrici e della guida autonoma. Colossi come Ford, Mercedes-Benz, Rivian e BYD stanno investendo moltissimo, erodendo il vantaggio che aveva accumulato il marchio americano.

La concorrenza si traduce (da sempre) in una maggiore presenza di opzioni per i consumatori e in una pressione al ribasso sui prezzi. I tagli di prezzo recentemente imposti da Tesla stessa sui modelli nuovi hanno un effetto a cascata sul valore delle auto usate, accelerando la loro discesa.

Senza giri di parole, dunque, i prezzi delle Tesla usate stanno scendendo a un ritmo vertiginoso. Il mercato dei veicoli elettrici, inoltre, è sceso su base annua e già alla fine dello scorso anno, una Tesla Model 3 usata costava intorno ai 30 mila dollari, ben lontani dai circa 40 mila richiesti per un modello nuovo base.