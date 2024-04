Lamborghini Temerario, l’erede ibrida pronta a ruggire a Pebble Beach

L’emozione è alle stelle mentre Lamborghini si prepara a svelare l’ultima supercar ibrida plug-in (PHEV) a motore centrale. Pare, infatti, che la sua Temerario sarà presente in anteprima al prestigioso evento californiano di Pebble Beach questo agosto.

Con l’addio della Huracan, salutata con la variante “finale” ultra-limitata STJ, l’attesa per il suo successore ha decisamente raggiunto il culmine. Un’anticipazione da parte di Francesco Scardaoni, direttore della Lamborghini APAC, stuzzica gli appassionati. Sembra che la prossima Lambo abbia il potenziale per diventare “un’altra icona” nella gamma Lamborghini.

Mantenendo sempre quel velo di segretezza che circonda il nuovo modello, Scardaoni condivide dettagli allettanti, promettendo una grande rivelazione a Pebble Beach. I primi feedback da parte dei partner di Lamborghini rendono l’attesa per la nuova rivale ancora più carica di curiosità. Intervenuto al Gran Premio di Melbourne, Scardaoni ha fatto luce sul percorso che il marchio avrà di qui in avanti relativamente all’elettrificazione della gamma. Entro il 2024, infatti, “tutti i prodotti saranno ibridi”, con consegne previste per il 2025.

Obiettivo del successore della Lamborghini Huracan è competere con la Ferrari 296 GTB. Gli occhi attenti degli osservatori hanno potuto cogliere nella Temerario, come è stato ipotizza che si chiamerà, dei dettagli interessanti mentre il “mulo” veniva sottoposto ai test nelle diverse fasi di sviluppo. La Temerario, infatti, si discosta dall’etica del design della Huracan.

Scardaoni sottolinea l’importanza dell’individualità in tutte le linee di prodotti Lamborghini, ciascuna delle quali deve comunicare un linguaggio di design e una missione unici. Intanto, sul propulsore aleggia ancora il mistero. Mentre la configurazione ibrida plug-in della Temerario è confermata, i dettagli sul propulsore rimangono sconosciuti e basati solo su ipotesi.

Le speculazioni parlano di una possibile adozione di una configurazione V8 twin-turbo su misura, distinta dal sistema PHEV turbo da 4,0 litri impiegato nei modelli Porsche e nel SUV Lamborghini Urus, aumentando ulteriormente l’attesa per la sua presentazione ufficiale. Un’era di prestazioni elettrificate Mentre Lamborghini si prepara a inaugurare una nuova era di prestazioni elettrificate, la Temerario emerge come un faro di innovazione ed eccellenza automobilistica, pronta a ridefinire i confini delle supercar sul palcoscenico elettrificato.