Batterie auto elettriche: Gotion annuncia la ricarica ultrafast

Il settore delle batterie per le auto elettriche è tra i più vivaci (e quello dai quali probabilmente ci si aspetta di più) di questo settore dell’automotive. Si parla con grande insistenza delle batterie del futuro per le auto elettriche con l’obiettivo di aumentare, da una parte, l’autonomia e, dall’altra, ridurre i tempi di ricarica rendendoli simili a quelli di un pieno di carburante.

A Hefei, città della Cina, capoluogo della provincia dell’Anhu, la Gotion High tech ha presentato alla stampa diverse novità proprio in questo senso.

Le batterie Gotion

La prima soluzione innovativa riguarda la batteria G-Current. Si tratta di una particolare batteria per le auto elettriche che supporta la tecnologia ultrafast a 5C. Secondo quanto riferito nel corso della presentazione da Gotion il nuovo accumulatore consente di essere ricaricato anche in meno di 10 minuti fino all’80%. Per arrivare al 90% occorrono 15 minuti e per un ciclo di ricarica completo da 0 a 100% soli 25 minuti.

Tra le caratteristiche della batteria G-Current troviamo anche quella di non essere pensata esclusivamente per le auto elettriche. È una tecnologia che può essere prevista anche sui veicoli ibridi plug-in (PHEV) e quelli elettrici EREV con range extender. Le batterie G-Current di Gotion sono sviluppate sin con celle LFP che NMC. La particolarità di questa tipologia di batterie è che non prevedono moduli consentendo così una riduzione del numero di componenti del 30%.

Le batterie G-Current con celle in litio ferro fosfato (LFP) avranno una capacità di 75 kWh per oltre 600 km di autonomia secondo lo standard CLTC. Le batterie con celle nichel manganese cobalto (NMC), invece, avranno una capacità fino a 100 kWh per un’autonomia superiore agli 800 km.

L’evento di presentazione delle batterie G-Current è stata per Gotion anche l’occasione di presentare la Stellar Battery e la Gemstone. La Stellary Battery è una batteria sviluppata sulla chimica ternaria ad alto contenuto di nichel con celle cilindriche da 46 mm di diametro che consentono una ricarica ultrafast a 4C. In termini di ricarica questa batteria necessita di 9 minuti per ricaricasi dal 10% al 70%. La Gemstone, invece, è una batteria allo stato solido e con un’elevata densità energetica (350 Wh/kg) che può permettere di raggiungere un’autonomia anche di 1000 km.