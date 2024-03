Auto elettriche, ora la ricarica dura quanto un pieno di carburante

La ricarica delle auto elettriche rappresenta ancora una problematica importante in termini di tempo rispetto al tradizionale rifornimento di carburante, che richiede pochi minuti. Nonostante ciò, è possibile gestire efficacemente i tempi di attesa per la ricarica completa delle batterie, ma resta il fatto che non tutti possono permettersi tempi di attesa molto lunghi. Il settore sta compiendo passi da gigante sia nello sviluppo di batterie ad alta capacità con cicli di ricarica accelerati sia nell’implementazione di infrastrutture di ricarica ad alta potenza. In questo contesto spicca l’iniziativa della startup newyorkese Gravity, che ha lanciato un sistema di ricarica pubblica capace di erogare 500 kW, superando le prestazioni sia dei Supercharger di Tesla che degli stalli Ionity.

Auto elettriche: con Gravity la potenza di ricarica arriva a 500 kW

La proposta di Gravity, con il suo Gravity Charging Center dotato di 24 colonnine di ricarica universali per veicoli elettrici con supporto alla ricarica in corrente continua (DC), mira a rivoluzionare il settore offrendo fino a 200 miglia (circa 322 km) di autonomia in soli cinque minuti. Questo obiettivo cerca di rendere la ricarica veloce quanto più vicina possibile alla durata di un tradizionale rifornimento di carburante.

È importante riconoscere che non tutte le batterie di veicoli elettrici sono progettate per accettare una ricarica di tale intensità. Tuttavia, la capacità delle colonnine Gravity di erogare un’alta potenza garantisce che ogni veicolo possa beneficiare della massima velocità di ricarica consentita, ottimizzando l’efficienza energetica nell’intervallo di carica preferenziale, generalmente tra il 20% e l’80% della capacità, dove la batteria riesce ad immagazzinare energia più efficacemente.

Gravity ha attirato l’attenzione e il sostegno finanziario di Google Ventures (GV), che ha deciso di investire nella startup per la sua espansione. Il finanziamento da parte di GV segue la collaborazione di Gravity con proprietari di immobili e operatori di parcheggi per espandere la sua rete di stazioni di ricarica. Un fattore chiave delle soluzioni di ricarica offerte da Gravity è la facilità di installazione, che non richiede modifiche all’infrastruttura elettrica esistente, né nei quadri elettrici dei parcheggi né nella rete di distribuzione locale.

Moshe Cohen, CEO di Gravity, ha affermato in un’intervista con Reuters che la strategia dell’azienda è volta a una rapida implementazione e espansione delle stazioni di ricarica, grazie ai nuovi finanziamenti e all’interesse già dimostrato da ulteriori investitori. Con ambizioni di crescere più rapidamente dei Supercharger di Tesla negli Stati Uniti, Gravity si posiziona come un innovatore chiave nel campo della mobilità elettrica.