Morgan Midsummer, ecco la prima Pininfarina Fuoriserie

La Morgan Plus Six (l’auto 3.0 6 cilindri da 340 CV di potenza e 500 Nm di coppia) si trasforma grazie alla partnership con Pininfarina SpA. Nasce quindi la Morgan Midsummer, un esempio di coachbuilding da parte di due delle aziende più autorevoli e longeve del panorama automobilistico internazionale, che verrà prodotta in soli 50 esemplari e che sarà anche il primo modello a fregiarsi del badge Pininfarina Fuoriserie.

Design a barchette e tanta eleganza nella nuova Morgan Midsummer

Verrà presentata ufficialmente al prossimo Goodwood Festival of Speed e, come dichiarato dalla Pininfarina, per il design della Morgan Midsummer si sono ispirati alle loro iconiche creazioni degli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso. Alcuni di questi elementi li troviamo nei fari rotondi (che ora integrano anche gli indicatori di direzione e le luci diurne e che prevedono inserti argentati) e l’assenza del parabrezza convenzionale in quanto al suo posto si trovano degli schermi aerodinamici che richiamano proprio le barchette di una volta.

La Morgan Midsummer è basata sulla piattaforma Morgan CX-Generation Bonded Aluminium e ha un anteriore che prevede una griglia a ferro di cavallo che sulla parte superiore della protezione prevede una forma a mezzaluna, mentre il posteriore ha una coda lunga sviluppata per esaltare l’eleganza della vettura e che richiama proprio i modelli storici di Pininfarina.

Tra le particolarità segnaliamo l’uso del legno all’esterno della carrozzeria (solitamente previsto solo per gli interni) in quanto svolge un prezioso contributo nell’ottimizzazione della carrozzeria. Sono infatti presenti delle strutture in legno Teak intorno alla cabina. A completare le scelte di design della Morgan Midsummer ci sono i cerchi da 19” e i pneumatici Michelin Pilot Sport 5.

A secco la Morgan Midsummer ha un peso di 1000 kg (i cerchi pesano 3kg in meno rispetto alla Morgan Plus Six) e prevede ammortizzatori Nitron regolabili con messa a punto specifica e motore turbo a sei cilindri BMW con cambio automatico a 8 rapporti.

Il legno Teak domina l’abitacolo della Morgan Midsummer utilizzato per le finiture. La plancia è stata realizzata utilizzando ben 126 strati di legno e prevede quadri analogici con un volante in alluminio forgiato. Per ogni rivestimento interno delle portiere sono stati utilizzati 120 strati di teak per una lavorazione complessiva di più di 30 ore.