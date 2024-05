Jaguar F-Pace addio: ecco l’ultima edizione speciale

Per i novant’anni di attività dedicati alla produzione di motori a combustione Jaguar annuncia una versione speciale del suo SUV F-Pace. Nasce così la Jaguar F-Pace 90 Anniversary Edition che è anche l’occasione per dire addio al mondo dei SUV. La Jaguar F-Pace 90 Anniversary Edition, infatti, sarà l’ultimo modello della serie F-Pace.

Jaguar F-Pace 90 Anniversary Edition

La Jaguar F-Pace 90 Anniversary Edition sarà disponibile per tutte le versioni (a eccezione della P400 Sport e della SVR) prevedendo una serie di novità, elementi distintivi e soluzioni raffinate. La prima novità chiaramente visibile è il badge 90 Anniversary presente sulla carrozzeria e a una serie di dettagli di design provenienti dall’allestimento R-Dynamic. Per la Jaguar F-Pace 90 Anniversary Edition si potrà contare su diverse vernici speciali e, a seconda del tipo di allestimento scelto, di cerchi in lega diamantati con misure da 19” a 21”.

Tante novità anche nell’interno dove la Jaguar F-Pace 90 Anniversary Edition presenta sedili sportivi con cuciture a contrasto, inserti in alluminio e il cielo del tetto realizzato con rivestimento ebony. Grande spazio anche alla tecnologia con l’introduzione delle telecamere esterne 3D surround. Tra le opzioni disponibili anche il tetto panoramico scorrevole e i vetri privacy che migliorano sensibilmente la già esaltante esperienza quotidiana a bordo della Jaguar F-Pace 90 Anniversary Edition.

Tre gli allestimenti disponibili: R-Dynamic S, SE e HSE che possono essere abbinati a diverse motorizzazioni, diesel Mild Hybrid e l’Electric Hybrid plug-in. La prima prevede motorizzazioni da 163 CV e 204 CV, mentre la Jaguar F-Pace 90 Anniversary Edition plug-in un motore da 404 CV. La versione Electric Hybrid plug-in prevede un’autonomia in modalità elettrica pure di 64 km e una ricarica rapida (a corrente continua) che da zero ripristina l’80% della carica della batteria in soli 30 minuti.