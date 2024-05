Dacia Spring: vendite crollate del 99% ad aprile 2024 in Francia

Il mercato automobilistico francese si dimostra più ricettivo verso le auto elettriche rispetto a quello italiano, dove questa tecnologia fatica ancora ad affermarsi. Tuttavia, sembra incredibile come la Dacia Spring, un’auto elettrica dai prezzi molto accessibili, ad aprile 2024 abbia subito un drastico calo delle vendite sul mercato francese, registrando un crollo del 99%.

Dacia Spring: vendute solo 27 unità ad aprile 2024

L’introduzione del leasing sociale in Francia ha portato a un significativo aumento delle vendite di auto elettriche nel Paese. Questo successo ha generato aspettative simili in Italia, dove si attende l’introduzione dell’Ecobonus entro la fine di maggio. Tuttavia, la Francia ha adottato una politica protezionistica, escludendo dal bonus tutte le auto prodotte in Cina, tra cui quelle di Dacia e Tesla. Questa decisione ha avuto un impatto particolarmente negativo sulla casa automobilistica romena, che continua a registrare dati di vendita decisamente inferiori rispetto all’anno precedente.

Stando ai dati riportati da auto-moto, il 2024 si è aperto positivamente per la Dacia Spring, con 1.937 immatricolazioni registrate nel mese di gennaio. Tuttavia, già a partire da febbraio si è assistito a un’inversione di tendenza, con un calo delle consegne pari a 768 unità, contro le 2.704 dello stesso mese dell’anno precedente. Il trend negativo si è accentuato drasticamente a marzo, quando le immatricolazioni sono crollate del 96%, con solo 148 Dacia Spring consegnate. Aprile 2024 ha segnato il punto più basso fino ad ora, con appena 27 vendite registrate.

La Dacia Spring rimane una delle opzioni più convenienti nel panorama delle auto elettriche europee, con un prezzo di partenza di 17.800 euro in Italia. Tuttavia, l’imminente arrivo della versione 2024 potrebbe dare una spinta alle vendite e risollevare le sorti del modello. In Francia, il mercato delle auto elettriche è attualmente trainato dal bonus sociale, che favorisce l’acquisto di veicoli a batteria. Allo stesso tempo, la concorrenza nel segmento delle auto elettriche economiche si fa sempre più serrata. La Citroen e-C3, ad esempio, si presenta come un’alternativa interessante, con un buon rapporto qualità-prezzo. Inoltre, l’attesa nuova generazione della Fiat Panda, gemella della e-C3, potrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di partenza di circa 20.000 euro, andando a competere direttamente con la Dacia Spring.