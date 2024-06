Tesla Model S: ecco come potrebbe essere la nuova generazione

Tesla sta lavorando a diverse novità e, la prima di queste, sarà annunciata il prossimo 8 agosto. In questa data è prevista infatti la presentazione ufficiale del nuovo robotaxi dell’azienda. Nelle scorse settimane, la casa automobilistica capitanata da Elon Musk ha svelato che sono in arrivo 3 nuovi veicoli entro il 2025. Tra queste ci sarà anche la nuova generazione di Model S.

Tesla Model S: la seconda generazione sarà così?

Questo modello si trova sul mercato ormai da 12 anni, dunque una nuova generazione farebbe solo che bene. Al momento, però, non sappiamo se una nuova generazione di Model S si trovi nei “radar” dell’azienda. Sebbene le vendite del modello siano ancora soddisfacenti, circa 69.000 unità a livello globale fino ad ora, la concorrenza si avvicina e potrebbe mettere in “pericolo” il suo futuro. Tra queste sicuramente la Lucid Air Sapphire, la berlina elettrica più veloce al mondo. Ma anche BMW i5, Mercedes-Benz EQE e Porsche Taycan sono auto di fascia alta che potrebbero mettere i bastoni tra le ruote alla Model S.

Tuttavia, Tesla sta lavorando su una nuova piattaforma che potrebbe ospitare diversi modelli nei prossimi anni, tra cui un crossover in arrivo il prossimo anno. Da tempo si parla infatti della Model 2, nome provvisorio per la nuova auto elettrica low-cost. Sulla stessa piattaforma potrebbe arrivare, prossimamente, anche un SUV economico. L’obiettivo è quello di rispondere all’avanzata cinese, con modelli accessibili e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Tornando alla Model S, i colleghi di Motor1 hanno immaginato come potrebbe essere una possibile seconda generazione del modello. Ultimamente c’è chi ne ha parlato bene, tra cui un proprietario di una società di taxi che ha affermato di aver risparmiato 100.000 euro in sei anni grazie alla sua Model S. Ma non mancano le note negative, con un altro conducente che si è schiantato contro un’auto della polizia mentre era attiva la guida autonoma.