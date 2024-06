Auto elettriche da record in Italia: con gli incentivi acquistate più di 5.000 Tesla

Per scoprire i dati ufficiali dovremo attendere ancora qualche settimana, ma secondo le prime stime la quota di mercato delle auto elettriche in Italia lo scorso mese è arrivata al 10%. Ricordiamo che lo scorso 3 giugno sono entrati in vigore i nuovi inventivi statali. Tuttavia, oltre 200 milioni di euro dedicati alle auto elettriche sono terminati in sole 9 ore. La questione ha scatenato diverse polemiche, da parte di alcuni dirigenti, e delusione, da parte ovviamente dei potenziali clienti che non hanno fatto in tempo a piazzare il proprio ordine.

Auto elettriche, in Italia è record: a giugno 1 auto su 10 è elettrica

Roland Pircher, analista specializzato nei dati di vendita di Tesla, ha pubblicato un post su X affermando che la quota di mercato registrata nel Bel Paese sarebbe molto interessante. Secondo Pircher, infatti, 1 auto su 10 venduta nel mese di giugno 2024 è stata appunto un’auto elettrica. Nel dettaglio, dovrebbe essere il 9,8% la quota di mercato raggiunta dalle auto a zero emissioni. Le auto elettriche vendute a giugno dovrebbero essere circa 14.000, di cui 5.500 con marchio Tesla. Parliamo di una percentuale del 40% del totale.

Se questi numeri dovessero essere confermati, si paleserebbero i timori del Governo italiano che ha lamentato, sin dall’inizio, il fatto che gli incentivi andassero solo in minima parte alle auto prodotte in Italia. Ricordiamo, infatti, che la maggior parte dei veicoli Tesla venduti in Europa vengono prodotti presso la Gigafactory di Shanghai, in Cina.

I dati dei prossimi mesi saranno comunque utili al Governo per rivedere gli incentivi e i suoi requisiti per il prossimo anno, quando saranno riproposti. Si potrebbe infatti utilizzare delle restrizioni simili a quanto fatto in Francia, che esclude dal leasing sociale le auto prodotte in Cina. Oltralpe, infatti, le vendite di auto come Dacia Spring e MG MG4, prodotte in Cina, sono crollate. Non ci resta che attendere i dati ufficiali per scoprire se questi numeri saranno confermati e scoprire, nel dettaglio, quali auto elettriche sono state vendute.