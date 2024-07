CyberTrailer, ecco la roulotte per il Tesla Cybertruck: misura 6,5 metri

Tesla ha previsto diversi accessori per il suo Cybertruck: da quelli per passare del tempo all’aria aperta, a quelli dedicati al trasporto nel suo enorme cassone. Tra quelli non previsti dalla casa automobilistica capitanata da Elon Musk, , però, sicuramente una roulotte, a cui però ci ha pensato Living Vehicle. Si chiama CyberTrailer e, come il pick-up elettrico, è decisamente enorme.

Tesla Cybertruck: svelato il CyberTrailer, roulotte enorme e dal prezzo poco accessibile

Secondo il produttore della roulotte, il CyberTrailer è “una testimonianza di sostenibilità e autosufficienza”. Dunque, queste parole lasciano immaginare che si tratta di un mezzo totalmente green, senza grandi emissioni di CO2 per riscaldamento o per il piano cottura, per fare alcuni esempi. L’azienda ha specificato che la roulotte può essere utilizzata anche come stazione di ricarica mobile per il Cybertruck, o qualsiasi altro modello capace di trasportare questo “bestione”, come il Ford F-150 Lightning e il Rivian R1T.

Il CyberTrailer è infatti dotato di pannelli solari e generatori di energia di riserva, tra cui anche un sistema di generatore dell’acqua che estrae l’umidità dall’aria, capace anche di riciclare l’acqua da altre fonti. La roulotte è stata realizzata per vivere un’esperienza completamente green e “senza lasciare traccia”. Al momento l’azienda ha pubblicato soltanto le immagini dell’esterno del mezzo, mentre per gli interni sembra che dovremo attendere ancora qualche tempo.

Dalle immagini è possibile vedere che il CyberTrailer è decisamente più lungo del pick-up elettrico, che già di suo misura 5,6 metri. La roulotte dovrebbe avere una lunghezza di circa 6,5 metri, che uniti a quelli del pick-up di raggiungono i 13 metri. Bisognerà avere delle competenze di guida elevate, dunque, per gestire i due enormi mezzi. Sicuramente migliori del proprietario che ha schiantato il suo esemplare contro l’abitazione del vicino poche ore dopo aver ritirato il mezzo. L’investimento, per chi fosse interessato, è abbastanza importante. Il prezzo del CyberTrailer è fissato a 175.000 dollari, più del doppio rispetto al Cybertruck nella sua versione con quattro ruote motrici.