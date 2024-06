Tesla Model 3 flop negli Stati Uniti: vendite calate del 54% dall’inizio del 2024

Sembra non essere bastato il restyling della Tesla Model 3 a spingere le vendite del modello elettrico negli Stati Uniti. Dall’inizio dell’anno, infatti, le vendite della berlina elettrica sono calate del 54% in Nord America, mentre il mercato è in continua crescita, con un aumento del 14% ad Aprile. Anche la concorrenza continua a crescere, mentre la casa automobilistica di Elon Musk continua a registrare numeri negativi. La quota di mercato di Tesla negli Stati Uniti è scesa dal 60% al 50%.

Tesla, il declino continua anche negli Stati Uniti: Model 3 ottiene i risultati peggiori

Secondo gli analisti, le vendite della Model 3 sono calate a causa delle rimozione dall’elenco dei veicoli idonei ai crediti d’imposta nel Paese. Con il ritorno delle versioni Long Range e Performance tra i veicoli incentivati, la domanda potrebbe salire nuovamente. La versione entry level, invece, resterà esclusa dagli incentivi.

Negli Stati Uniti è stata Ford ad avere le prestazioni migliori sul mercato, con un aumento del 169% delle immatricolazioni ad aprile 2024, grazie specialmente alla Mustang Mach-E a al pickup elettrico F-150 Lightning. I due modelli hanno venduto rispettivamente 8.300 e 2.509 unità. Nonostante i numeri negativi, Tesla resta in prima posizione in classifica nelle vendite del Paese con 47.350 vendite. Tra questi c’è anche il Cybertruck, che ha totalizzato 2.181 immatricolazioni ad aprile 2024, più di tutto il primo trimestre dell’anno.

Hyundai segue al terzo posto con 6.355 veicoli elettrico consegnati e un aumento delle vendite del 75%. Kia si piazza in quarta posizione con 5.340 unità consegnate e un aumento del 172%. La Toyota bZ4X, grazie agli incentivi, ha venduto 4.666 unità. Dunque la Tesla Model 3 Highland rinnovata non è entrata nelle grazie dei consumatori. A migliorare con questo restyling anche la batteria, che dopo 320.000 chilometri subisce un degrado medio soltanto del 15%. Si tratta di risultati più che soddisfacenti, considerando che un’auto con motore a combustione in Europa viene rottamata dopo circa 240.000 chilometri.