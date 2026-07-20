Audi sfida la Mercedes Classe G: ecco come potrebbe essere il nuovo fuoristrada

Audi sta valutando l’ingresso nel segmento dei fuoristrada di lusso, un territorio finora quasi estraneo alla sua gamma. Nel marzo 2026 la casa automobilistica tedesca ha confermato di prendere in considerazione un SUV di vertice capace di confrontarsi con la Mercedes-Benz Classe G. Sarebbe un cambiamento molto importante per un marchio che, fino a oggi, ha affidato soprattutto alle versioni Allroad le proprie ambizioni off-road. A suggerire quale aspetto potrebbe assumere il modello è un render realizzato da Nikita Chuyko per Kolesa.

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Audi valuta un rivale della Mercedes Classe G: il render immagina il futuro SUV off-road

Il progetto trasferisce su una carrozzeria alta e squadrata il linguaggio stilistico inaugurato dalla Concept C e successivamente portato su strada dalla Nuvolari, la sportiva con motore di derivazione Lamborghini Temerario. Audi aveva anticipato che il prototipo avrebbe influenzato le sue automobili future e un SUV di questo tipo potrebbe rappresentarne una delle applicazioni più convincenti.

Le forme piatte e geometriche viste sulla Concept C e sulla Nuvolari possono apparire meno naturali su una sportiva bassa, soprattutto nel confronto con modelli armoniosi come TT e R8. Applicate a un fuoristrada, invece, acquistano maggiore coerenza. Il render mostra proporzioni vicine a quelle della Lexus GX, con un frontale verticale dominato da fari LED sottili, una calandra centrale quasi quadrata e due grandi prese d’aria scure.

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La vocazione off-road emerge anche dal paraurti massiccio, dalla protezione inferiore e dalle ruote bicolore abbinate a pneumatici tassellati. Il tetto mantiene un andamento regolare fino alla coda, rafforzando l’impressione di solidità. Dietro trovano posto gruppi ottici a LED, la ruota di scorta esterna e un diffusore che, rispetto al resto della vettura, appare meno integrato.

La base tecnica potrebbe arrivare da Scout, marchio con cui Audi avrebbe la possibilità di condividere componenti e soluzioni dedicate all’impiego più impegnativo. Questa parentela aprirebbe la strada sia a una variante completamente elettrica sia a una configurazione con range extender. Un’altezza da terra generosa permetterebbe al SUV di affrontare percorsi impegnativi, mentre i differenziali bloccabili su entrambi gli assi ne rafforzerebbero le credenziali fuoristradistiche.

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La corsa a questo segmento coinvolge anche BMW, che sta sviluppando un rivale della Classe G basato su una versione rielaborata della piattaforma CLAR della X5. La Carolina del Sud potrebbe ospitare la produzione di entrambi i modelli, affidando quello BMW allo stabilimento di Spartanburg e l’eventuale proposta Audi al sito Scout di Blythewood. Il SUV dei Quattro Anelli rimane però in fase di valutazione, quindi le immagini di Kolesa vanno considerate soltanto un’interpretazione indipendente e priva di legami ufficiali con il costruttore.