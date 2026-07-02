L’auto globale è morta: Audi ha sdoppiato la sua identità per sopravvivere

Audi è entrata in Cina nel lontanissimo 1988. BMW ci è arrivata sei anni dopo, Mercedes addirittura diciassette. Un vantaggio enorme, costruito pazientemente, che ha insegnato molto: i clienti cinesi volevano sedili posteriori più ampi, più spazio, un’idea di automobile diversa da quella europea. La risposta fu pragmatica, passo allungato, abitacoli ridisegnati, e ha funzionato abbastanza a lungo.

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Oggi non basta più. Audi ha fatto un passo ulteriore, creando con SAIC un marchio separato, scritto in maiuscolo e senza i quattro anelli: AUDI. Una scelta che suona quasi come una presa di distanza dall’identità storica, almeno per il mercato locale. Sotto questo nome circolano già la E5 Sportback e il SUV E7X, entrambi modelli esclusivi per la Cina, con una nuova berlina in arrivo.

Il direttore tecnico Rouven Mohr ha chiarito il nuovo approccio in un’intervista a GoAuto: l’auto globale, quella pensata per funzionare ovunque allo stesso modo, è un concetto superato. Non funziona più negli Stati Uniti, non funziona più in Cina. Servono modelli pensati per mercati specifici, non adattamenti dell’esistente.

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Ralf Brandstätter, responsabile del marchio cinese all’interno del gruppo Volkswagen, è stato ancora più esplicito. Gli europei cercano comandi tattili, solidità nel tempo, dinamica di guida. Gli acquirenti cinesi vogliono connettività, intelligenza artificiale, comandi vocali e abitacoli che sembrano un salotto digitale. Preferenze così distanti da rendere impossibile ogni compromesso credibile.

Questo non significa che i quattro anelli spariscono dalla Cina. I modelli globali rimarranno per chi vuole ancora il carattere tedesco nella sua forma più riconoscibile, quella con una storia che risale al 1932 e alla fondazione di Auto Union. Ma la crescita, secondo il CTO, verrà quasi certamente dal marchio AUDI.

Nel frattempo, anche l’Audi globale sta cambiando pelle. Il nuovo linguaggio di design, già anticipato dai Concept C e Nuvolari, troverà la sua prima applicazione su strada sull’A4 elettrica prevista per il 2028. La filosofia “Strive for Clarity” porterà con sé più comandi fisici e una qualità interna rivista. Due mercati, due strade.