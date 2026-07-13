Nuova Audi A4, ritorno nel 2028 con tecnologia Rivian: nel mirino la BMW i3

L’Audi A4 e-tron è attesa nel 2028 e permetterà alla casa di Ingolstadt di sfidare le berline elettriche premium di segmento D di BMW e Mercedes-Benz, che si sono già mosse con i3 e Classe C EQ. Audi aveva anticipato entrambe le concorrenti tra i SUV grazie alla Q6 e-tron, ma al momento non dispone di un modello elettrico equivalente nella categoria delle berline medie.

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Audi A4 e-tron: la berlina elettrica arriverà nel 2028 sulla piattaforma SSP per sfidare BMW e Mercedes

La BMW i3 50 xDrive dichiara 906 km di autonomia nel ciclo WLTP, mentre la futura versione a trazione posteriore della Mercedes-Benz Classe C EQ dovrebbe superare gli 800 km, assicurando a entrambe circa 100 km in più rispetto ai rispettivi SUV iX3 e GLC EQ. Il vantaggio conferma quanto una carrozzeria più bassa e aerodinamica possa migliorare l’efficienza, offrendo alle berline premium nuove possibilità di crescita mentre molti modelli generalisti continuano a perdere spazio a favore dei SUV.

Il progetto dell’A4 e-tron sembrava inizialmente destinato alla piattaforma PPE già utilizzata da A6 e-tron e Q6 e-tron, ma le indiscrezioni più recenti indicano il passaggio alla nuova SSP, architettura che sosterrà gran parte delle future auto elettriche del Gruppo Volkswagen e integrerà un sistema elettronico sviluppato insieme a Rivian. La berlina nascerà così come un veicolo definito dal software e dovrebbe adottare un impianto a 800 volt compatibile con ricariche ultrarapide, partendo da prestazioni che sulla PPE consentono già alla Porsche Cayenne Electric di raggiungere 400 kW e di passare dal 10 all’80 per cento in meno di 16 minuti.

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Rouven Mohr, responsabile dello sviluppo Audi, ha confermato che la A4 e-tron, che avrà un design ispirato alla Concept C, sarà disponibile sia come berlina sia nella variante familiare Avant, ampliando la scelta per chi cerca maggiore capacità di carico senza orientarsi verso un SUV. BMW seguirà una strada simile con la futura i3 Touring, mentre Mercedes-Benz non sembra intenzionata a realizzare una variante simile per la Classe C EQ e affiderà probabilmente quel ruolo alla CLA EQ Shooting Brake, che presenta dimensioni paragonabili e potrà competere indirettamente con i due modelli rivali.

Audi non ha ancora comunicato l’autonomia definitiva dell’A4 e-tron, ma l’arrivo previsto due anni dopo le concorrenti dovrebbe permettere al modello di offrire valori almeno paragonabili agli oltre 800 km attesi per Classe C EQ. Lo sviluppo della piattaforma SSP potrebbe persino consentirle di avvicinare o superare i 906 km della BMW i3 50 xDrive, che al momento rappresenta il riferimento tra le automobili elettriche di origine europea.