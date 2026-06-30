Audi A4, nel 2028 il ritorno del nome glorioso su un volto tutto nuovo

Audi svela i primi dettagli sulla nuova A4 elettrica attesa nel 2028: design Concept C, piattaforma SSP e la promessa di salvare la Avant.
Ippolito VdiIppolito Visconti
30 Giugno 2026
audi concept c

Audi sta ancora a osservare la concorrenza, specie quella in casa, in Germania. Mentre Mercedes Classe C elettrica e BMW i3 si contendono il segmento delle berline di lusso a zero emissioni, a Ingolstadt si lavora su un contrattacco fissato al 2028, quando la sigla A4 tornerà sul mercato. Non sarà una semplice elettrificazione del modello che conosciamo: la denominazione storica verrà riassegnata a un’auto completamente nuova, distante anni luce dall’attuale A5, erede diretta della vecchia A4 da un paio d’anni a questa parte.

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Prima di quell’appuntamento, però, il CTO Rouven Mohr ha sollevato il velo su alcuni dettagli. La berlina elettrica sarà tra le prime vetture di serie a portare in strada il linguaggio stilistico della Concept C, presentata nel 2025. Prima di lei arriverà la Nuvolari, in consegna dal 2027 ma blindata a soli 499 esemplari, derivata dalla Lamborghini Temerario.

audi concept c

La versione di produzione della Concept C, invece, anticiperà il ritorno dell’A4, restando comunque un prodotto di nicchia: la sportiva targa elettrica, basata sulla piattaforma di Porsche Boxster e Cayman elettriche, non punta ai grandi numeri. Sarà lei, probabilmente, la prima quattro porte Audi a tradurre in pratica la nuova filosofia.

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Cambia anche l’abitacolo, dopo che in casa Audi si è ammesso un calo qualitativo negli ultimi anni. La Concept C alza l’asticella dei materiali e richiama in servizio i comandi fisici, riducendo quella tirannia degli schermi che affligge ormai l’intero settore, non solo il marchio dei quattro anelli.

audi concept c

C’è poi la questione piattaforma, confermata da Mohr alla rivista Go Auto: l’A4 elettrica sarà tra le prime a montare la Scalable Systems Platform, l’architettura su cui il Gruppo Volkswagen punta da anni per superare i limiti di MEB e PPE.

Inoltre, non meno importante, la station wagon non sparirà. Mohr lo afferma senza dubbi: la Avant è DNA Audi, un’icona di stile costruita nel tempo, e l’intenzione è proseguire su quella strada anche nell’era elettrica.

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