Audi Q3 2027, l’aggiornamento arriva con più dotazioni ma allo stesso prezzo

L’Audi Q3 2027 arriva con un aggiornamento che potrebbe sembrare minore, dato che si parla di nessuna “rivoluzione” nella carrozzeria e nessun cambio di piattaforma, ma che colpisce dove fa più effetto: la dotazione di serie e il prezzo, con nessun aumento. Si parte da 44.200 euro chiavi in mano per la TFSI S tronic da 150 CV in allestimento Business, cifra invariata nonostante il contenuto salga.

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Il colpo più visibile è il passenger display da 10,9 pollici che debutta sulla Q3 per la prima volta, mutuato direttamente dall’Audi Q6 e-tron. Affianca l’Audi Virtual Cockpit da 11,9 pollici e il display MMI centrale da 12,8 pollici: tre schermi, ambiente premium, messaggio chiaro verso i concorrenti diretti. Non è un dettaglio cosmetico, è un modo per spostare verso il basso tecnologie che fino a ieri erano territorio di modelli ben più costosi.

All’allestimento Business entrano di serie, senza sovrapprezzo, il clima automatico bizona, il riscaldamento dei sedili anteriori, la telecamera posteriore e la chiave comfort.

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Gli allestimenti superiori, Business Advanced e S line, aggiungono il Side Assist per l’angolo cieco, l’Exit Warning per le portiere e il Rear Cross-Traffic Assist per le uscite in retromarcia. Il pacchetto Tech viene anche ristrutturato, con alcuni equipaggiamenti ora acquistabili singolarmente.

Sul fronte tecnologico, il cruise control adattivo si aggiorna integrando dati online per gestire velocità e distanza in funzione del traffico reale. Il sistema di monitoraggio della stanchezza guadagna una telecamera dedicata al volto del conducente, con rilevamento più rapido di distrazione o affaticamento. Il phone box per la ricarica wireless lavora ora fino a 25 W, è refrigerato e usa un sistema di allineamento magnetico. I passeggeri posteriori trovano tre prese USB-C da 100 W.

Le versioni plug-in, Q3 e-hybrid e Sportback e-hybrid, entrambe da 272 CV, portano una novità concreta: il Plug & Charge sulle colonnine IONITY ed Ewiva. Si collega il cavo, il veicolo si identifica, la ricarica parte e la fatturazione avviene in automatico. Guadagnano anche 600 kg in più di capacità di traino rispetto al passato.

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La Sportback richiede 2.000 euro in più su ogni configurazione: si parte da 46.200 euro, si arriva a 66.500 per la TFSI quattro da 265 CV in S line. Sei motorizzazioni disponibili per entrambe le carrozzerie, con il vertice di gamma riservato, per scelta precisa, alla sola S line.