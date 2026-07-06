Mercedes “mini” Classe G in arrivo, ma dall’Ungheria: c’è da risparmiare

Mercedes “mini” Classe G in arrivo nel 2025: produzione in Ungheria, versioni ibride approvate, batteria NMC da 85 kWh e autonomia fino a 724 km.
Ippolito VdiIppolito Visconti
6 Luglio 2026
Mercedes mini Classe G

Una piccola Classe G sta arrivando, e chi aspettava da anni un (quasi) bestione Mercedes compatto senza dover ipotecare casa ha finalmente qualcosa a cui aggrapparsi.

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La casa tedesca ha confermato l’intenzione di mettere in produzione il modello il prossimo anno, con una novità che non era nei piani originali: accanto alla versione elettrica ci saranno anche varianti ibride a combustione. Il merito va al crollo della domanda di elettrici negli Stati Uniti dopo l’abolizione del credito d’imposta federale. Così, quando il mercato parla, anche Stoccarda ascolta.

Mercedes mini Classe G

La produzione non avverrà in Germania, e qui sta il secondo capitolo della storia. Lo stabilimento scelto è quello di Kecskemet, in Ungheria, destinato a diventare il più grande impianto Mercedes in Europa. La logica è quella che governa qualsiasi decisione industriale: il costo del lavoro ungherese è inferiore a quello tedesco, e su un modello compatto, dove i margini sono strutturalmente più risicati rispetto ai fratelli maggiori, ogni euro risparmiato in produzione è un euro che non deve essere recuperato sul prezzo finale.

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Lo stabilimento dovrebbe quasi raddoppiare la propria capacità, portandola tra 300.000 e 400.000 veicoli annui, e il personale crescerà da 3.000 a circa 7.500 dipendenti. Nella stessa fabbrica troveranno casa anche la nuova Classe C elettrica, la GLB e la Classe A endotermica.

Secondo la rivista tedesca Automobilwoche, il reveal potrebbe avvenire il 13 luglio, in concomitanza con l’annuncio ufficiale dell’espansione dello stabilimento.

Mercedes mini Classe G

Sul fronte tecnico, la versione full electric dovrebbe montare una batteria NMC da 85 kWh con doppio motore elettrico, per un’autonomia dichiarata fino a 724 km. La variante ibrida, invece, potrebbe condividere il powertrain della CLA, un 1.5 litri abbinato a un’unità elettrica per una potenza combinata di 208 CV e 380 Nm, con margini di aumento per questa specifica applicazione.

La mini G non sarà una scelta di cuore per Mercedes, questo è sicuro. Sarà una scelta di testa, costruita dove costa meno, venduta dove la gente la vuole, disponibile con il motore che il mercato accetta.

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