Audi RS Q5, il SUV sportivo “impossibile” è ormai prossimo al debutto

C’è voluto un po’, ma Audi ha finalmente preso la decisione giusta. La Q5 non ha mai avuto una versione RS, il badge era riservato alla Q3, alla Q8, mentre la Q5 di punta si fermava alla SQ5. Stessa storia per la sorella maggiore Q7. Eppure, quello che i prototipi spiati sulle Alpi mostrano è inequivocabile: la RS Q5 esiste, è in fase di test avanzata, e il tempo delle versioni “quasi sportive” (se vogliamo dirla con un eufemismo) sembra finito.

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Il prototipo intercettato, trainato, segno che qualcuno non voleva rischiare troppo con le fotocamere dei passanti, era coperto dagli immancabili adesivi vinilici, ma nascondevano poco. Le carreggiate allargate sia all’anteriore che al posteriore, i passaruota gonfiati, il paraurti anteriore ridisegnato con presa d’aria centrale integrata nella nuova griglia e due prese laterali più alte e strette. È tutto lì, evidente anche attraverso il camuffamento.

Al posteriore di questa Q5, il disegno è più pulito rispetto alle versioni standard, ma i due terminali di scarico ovali di grande diametro non lasciano spazio all’interpretazione. Sui cerchi, apparentemente ordinari, si intravedono i freni potenziati con dischi forati, dettaglio che quasi racconta la potenza attesa.

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La base tecnica è la piattaforma PPC, la stessa della nuova A5 che ha ereditato il posto della A4, e disponibile anch’essa in versione RS. Se la RS 5 esiste, la RS Q5 ne condividerà quasi certamente la meccanica. Questo significa un motore V6 biturbo da 2,9 litri abbinato a un motore elettrico integrato nel cambio automatico a otto rapporti, per una configurazione ibrida plug-in da 630 CV e 825 Nm di coppia. I numeri della RS 5, con ogni probabilità replicati esattamente.

Si parla anche di una “modalità drift”, una scelta che sulla carta suona quasi surreale su un SUV di questa stazza, ma che Audi sembra intenzionata a inserire nel pacchetto RS. Aggiornamenti all’abitacolo completano il quadro, con un orientamento marcatamente sportivo. Il debutto della prima RS Q5 della storia è atteso tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.