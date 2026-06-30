Audi A3, gli ultimi importanti aggiornamenti nell’abitacolo

Audi rinnova l’abitacolo dell’A3 con il nuovo Digital Stage, materiali più curati e guida assistita di livello 2. Carrozzeria invariata, dentro cambia tutto.
Ippolito VdiIppolito Visconti
30 Giugno 2026
Audi A3 2026

Trent’anni di storia e Audi decide che il modo migliore per festeggiarli sia riscrivere l’abitacolo dell’A3, lasciando comunque “intatta” la carrozzeria. Non è un restyling come tanti altri allora: si tratta di una visita del lusso verso il basso della gamma, con tecnologie che fino a ieri erano riservate a Q6 e nuova Q3.

Advertisement
Audi A3 2026

Il protagonista si chiama Audi Digital Stage, un sistema che fonde strumentazione e infotainment in un unico pannello curvo. Davanti al guidatore convivono ora il virtual cockpit da 11,9 pollici e il display MMI da 12,8, in una soluzione che punta tutto sull’integrazione visiva piuttosto che sulla somma di schermi.

Audi A3 2026

Le grafiche sono state aggiornate, con una gestione più fluida di mappe e sistemi di sicurezza, mentre lo schermo centrale guadagna icone più grandi e maggiore personalizzazione. Sul fronte della guida assistita, l’A3 sale di livello: assistenza di livello 2 fino a 210 km/h, cambio corsia assistito, frenata automatica al semaforo rosso e un parcheggio evoluto in grado di memorizzare fino a cinque manovre.

Advertisement

Cambia anche la console centrale, con il vano smartphone inclinato verso il conducente e la ricarica wireless che sale a 25 Watt. Audi ha fatto retromarcia sui comandi touch del volante: tornano pulsanti e rotelle fisiche, una scelta che suona quasi come una scusa pubblica per gli errori della generazione precedente.

Audi A3 2026

Sul fronte materiali, la plancia adotta un inserto continuo che lega visivamente cruscotto e pannelli porta. Tra le finiture compaiono fibra di carbonio, microfibra Dinamica e tessuti tecnici che strizzano l’occhio alla sostenibilità senza rinunciare alla sensazione premium.

Lo spazio interno resta fedele al copione precedente: buona vivibilità anteriore, posteriori adeguati alla categoria, bagagliaio invariato. La Sportback offre 380 litri, estendibili a 1.200 abbattendo gli schienali, l’A3 berlina si ferma a 425 litri. Sembra, insomma, che per il 2026 e almeno il 2027, l’abitacolo resista, per così dire, a “fare da scudo” a una piattaforma che resta la stessa.

Advertisement
LinkedInTelegramWhatsApp