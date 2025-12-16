Audi scatena l’offensiva 2026: tutte le novità dei Quattro Anelli

Il 2026 si preannuncia come un anno cruciale per Audi, che sta lanciando una vera e propria offensiva di prodotto. La casa di Ingolstadt non si è risparmiata, preparando un mix che include nuove ammiraglie, un restyling di sopravvivenza e l’elettrificazione forzata della divisione Audi Sport.

Partendo dalle compatte, la sempreverde Audi A3, con la sua variante S3, riceverà il suo ultimo aggiornamento, il secondo restyling per la quarta generazione, prima che l’ipotetica quinta generazione diventi, presumibilmente, 100% elettrica. Si fa quel che si può per prendere tempo e modernizzare tecnologia e meccanica della sportback e della berlina.

Nel settore dei SUV, il piano è aggressivo. Arriva il successore dell’Audi Q2, la Q2 e-tron. Sviluppata sulla piattaforma MEB Entry del Gruppo Volkswagen, sarà il SUV elettrico più piccolo e accessibile del marchio. Con un’autonomia di oltre 500 chilometri e la possibilità di una variante SQ2 ad alte prestazioni, è chiaramente pensata per competere con rivali emergenti dalla Cina.

Più in alto nella gamma, la Audi Q4 e-tron e la Q4 Sportback e-tron riceveranno un restyling di metà ciclo a metà 2026, con miglioramenti a design interno ed esterno, equipaggiamenti, propulsori e, soprattutto, autonomia.

Poi c’è la terza generazione dell’Audi Q7 che farà il suo debutto dopo quasi dieci anni dall’ultimo cambio generazionale. E sopra di lei, la nuovissima Audi Q9, che incoronerà la famiglia SUV di Audi. Questa ammiraglia inedita, con motori benzina, diesel e ibridi plug-in e configurazione interna fino a sette posti, è la risposta diretta alle Mercedes GLS e BMW X7.

Infine, c’è da vedere l’elettrificazione di Audi Sport. Nel 2026 vedremo la nuova Audi A6 allroad quattro e le varianti sportive S6 Avant e RS 6 Avant. Queste ultime, ad alte prestazioni, saranno ibride plug-in per massimizzare prestazioni ed efficienza. Stesso destino per la nuova RS 5, che sostituirà la RS 4 Avant e sarà disponibile sia in versione Berlina che Avant. Il suo propulsore ibrido plug-in V6 combinerà benzina ed elettrico per superare facilmente i 500 CV con un’autonomia elettrica fino a 100 chilometri.