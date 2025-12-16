La Collezione ASI-Bertone si sposta a Torino, dove tornerà a respirare l’aria di casa. Ad ospitarla, nel capoluogo piemontese, ci penserà lo Stellantis Heritage Hub di Mirafiori. Benché diversi modelli della raccolta non appartengono ai marchi della holding guidata da John Elkann, questa è ampiamente rappresentata nella dimensione storica, con esemplari di particolare pregio, legati ai grandi nomi dell’automobilismo nostrano.

Sono passati diversi anni da quando, nell’ormai lontano 2015, l’Automotoclub Storico Italiano (ASI) ha messo al riparo il museo Bertone da possibili migrazioni verso lidi esteri. A suo tempo, la vendita fu dichiarata di interesse culturale dal ministero di competenza, che impose una vendita in blocco dell’intera raccolta, per preservarla nella sua integrità e senza finalità speculative.

Per fortuna, i 79 esemplari che la compongono sono rimasti in Italia, nella mani di un sodalizio che punta a proteggere il patrimonio tricolore a quattro ruote. Fra i pezzi pregiati citiamo, solo per dare un’idea del contenuto, auto come le Lamborghini Miura, Espada e Countach, la Lancia Stratos stradale (con motore Dino Ferrari a 6 cilindri da 2.4 litri di cilindrata), le Alfa Romeo Giulia SS, Giulia Sprint e Montreal. Il ventaglio è però ben più ampio.

Ora Stellantis Heritage Hub sarà la nuova casa della Collezione ASI-Bertone, che torna a Torino, dopo un lungo periodo di permanenza presso il Parco e Museo del Volo di Volandia (Somma Lombardo), a breve distanza dall’aeroporto di Milano Malpensa. Il trasferimento nella nuova sede si completerà nei primi mesi del 2026. Sicuro il beneficio, nella dimensione culturale, per i numeri maggiori, in termini di presenze, che la nuova allocazione saprà garantire. Pure la tela espositiva dovrebbe risultare più intonata alla qualità delle auto che compongono la raccolta.

A rendere possibile il “trasloco” ci ha pensato un accordo tra ASI e Stellantis Heritage, che hanno deciso di unire le forze per custodire al meglio questo straordinario patrimonio creativo italiano. L’annuncio è stato dato in anteprima nel corso della presentazione del Salone Auto Torino 2026. Calda l’accoglienza dei presenti, animati da una passione genuina per i mezzi a quattro ruote.

La Collezione ASI-Bertone, posta sotto tutela, sarà esposta presso l’Heritage Hub, in via Plava 80. Qui migreranno tutti i 79 pezzi che la compongono, tra modelli, prototipi e one-off. Il ritorno a Torino era rincorso da tempo, ma oggi finalmente il sogno si è compiuto, anche se nella dimensione fisica bisognerà aspettare ancora qualche settimana perché questo prenda forma.

Con l’arrivo nel suo territorio della raccolta di gioielli della Carrozzeria Bertone, il capoluogo di regione piemontese consolida ulteriormente la sua offerta motoristico-culturale, con le testimonianze di sei decadi di evoluzione stilistica, dagli anni ’50 del ‘900 ai primi anni 2000.

In questa città si sono concentrati alcuni dei migliori talenti creativi in ambito automobilistico. Maestri del design, che hanno scritto pagine indimenticabili di bellezza, contribuendo all’affermazione del gusto Made in Italy nel mondo.

Roberto Giolito, Head of Stellantis Heritage Italia, è felice dell’arrivo nelle strutture del gruppo della collezione ASI-Bertone. Questa offrirà altri elementi narrativi per raccontare al meglio oltre 100 anni di storia dell’automobilismo, in una connessione intima con Torino. Ne deriva altra linfa per un polo di riferimento unico nel panorama museale internazionale, orientato alla valorizzazione e divulgazione del patrimonio automobilistico italiano.

Le visite raggiungeranno sicuramente numeri significativi, per l’interesse dell’offerta espositiva, che tocca pagine importanti della cultura a quattro ruote…e non solo. Omaggio al genio creativo di uno dei grandi maestri dello stile italiano, la Collezione ASI Bertone troverà, presso l’Heritage Hub di Stellantis, nuovo impulso celebrativo della sua storia nobile e luminosa.