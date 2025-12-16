Nuova Jeep Renegade: in coppia con Avenger per dominare anche in Europa

Nuova Jeep Renegade dovrebbe in futuro tornare a far parte della gamma della casa americana dopo l’uscita di scena avvenuta lo scorso mese di ottobre con la fine della produzione a Melfi dopo una lunga e fruttuosa carriera. A dire il vero la vettura esiste ancora in Sud America dove continuerà ad essere venduta per alcuni anni e a breve dovrebbe ricevere anche un corposo restyling. Qui però da noi per parecchi anni non avrà eredi.

Nuova Jeep Renegade: il suo ritorno è probabile nel 2030 per dominare nel segmento dei B-SUV insieme a Avenger

Tuttavia le cose dovrebbero cambiare nel lungo periodo quando una nuova Jeep Renegade, o quanto meno una sua erede, dovrebbe arrivare. Sarebbe infatti già stabilito l’arrivo a Tychy in Polonia nel 2030 di un nuovo SUV compatto Jeep su piattaforma STLA Small a cui poi seguirà a distanza di qualche anno un secondo modello. Si dovrebbe trattare proprio di una nuova Renegade anche se al momento non è possibile escludere che alla fine questo veicolo possa avere anche un altro nome anche se secondo noi alla fine verrà scelto proprio questo, dato che spesso Jeep tende ad usare più o meno gli stessi nomi.

Pare che Jeep abbia intenzione di aumentare ulteriormente le sue immatricolazioni in Europa e per farlo ha capito bene che deve insistere con i SUV compatti che sono quelli che vanno per la maggiore ed ecco allora che a dare manforte alla Avenger arriverà proprio una nuova Jeep Renegade. Ovviamente i due SUV saranno complementari. La futura Renegade avrà uno stile più squadrato e punterà maggiormente su caratteristiche off road rispetto ad Avenger più cittadino nello stile e nella filosofia. Anche le dimensioni saranno maggiori rispetto ad Avenger. Si parla di circa 4,30 – 4,35 metri di lunghezza, una misura simile a quella della famosa vettura, forse sempre un crossover, che Alfa Romeo lancerà sempre in quegli anni e sempre su piattaforma STLA Small.

Nuova Jeep Renegade sarà un modello fondamentale per la crescita di Jeep non solo in Europa ma anche nel resto del mondo. Il modello infatti dovrebbe essere venduto anche in America dove al momento non è previsto lo sbarco di Avenger. Questo in quanto avrà delle caratteristiche tecniche e di design che meglio si adatterebbero a quel contesto. In gamma ci saranno di sicuro versioni elettriche ma non saranno le uniche. Scontata la presenza di versioni ibride e vista l’imminente revoca del divieto alle auto termiche dal 2035 in Europa non escludiamo nemmeno la presenza di versioni a benzina questo ovviamente fermo restando che le norme sulle emissioni continueranno ad esserci e probabilmente saranno sempre più restrittive.

Qui vi mostriamo alcuni render che ipotizzano quello che potrebbe essere lo stile della nuova Renegade. Ovviamente non escludiamo che il modello di produzione possa essere diverso anche se a grandi linee la vettura avrà lo stile delle ultime Jeep e qualcosa che richiamerà inevitabilmente la vecchia generazione uscita di scena di recente.