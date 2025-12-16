Audi, il nuovo concept rende una RS 3 irriconoscibile

Audi ha svelato un concept sorprendente che celebra mezzo secolo di una scelta meccanica insolita quanto amata, il motore a cinque cilindri in linea. Chiamata Audi GT50, questa creazione unica, realizzata dagli apprendisti di Neckarsulm, è un omaggio alla tradizione che, possiamo dirlo, sembra infinitamente più emozionante di molte auto moderne.

Advertisement

La base meccanica è l’attuale Audi RS 3, ma è praticamente irriconoscibile sotto la nuova carrozzeria. La GT50 fonde il fascino retrò delle auto da corsa con componenti familiari. Sotto il cofano batte ancora il cuore del cinque cilindri turbo da 2,5 litri della RS 3, che eroga 394 cavalli, abbinato ovviamente alla trazione integrale quattro.

Advertisement

Audi non ha rilasciato ulteriori dati sulle prestazioni, chiarendo che lo scopo del progetto è la celebrazione e non la produzione, ma sognare non costa nulla. Un veicolo simile suscita naturalmente un misto di nostalgia e commozione.

Il motore a cinque cilindri fu introdotto nel 1976 con l’Audi 100 di seconda generazione e divenne rapidamente un segno distintivo. Mentre concorrenti come Volvo, Ford, Volkswagen e Land Rover hanno abbandonato la configurazione, Audi è l’unica casa automobilistica che vi è rimasta fedele, montandolo oggi esclusivamente sulla RS 3. Un atto di coraggio che merita un tributo come questo.

Ciò che rende la GT50 davvero speciale è il suo design radicale, ispirato alle leggendarie auto da corsa che hanno dominato il motorsport americano tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, in particolare l’Audi 90 quattro IMSA GTO e l’Audi 200 quattro Trans-Am. La carrozzeria è squadrata e affilata, con un profilo a tre volumi e superfici minimali. Dettagli retrò come la griglia old-school e le imponenti ruote in stile turbofan completano il quadro, facendola sembrare un’auto uscita direttamente da un paddock d’epoca, e non una hot hatch moderna.

Advertisement

La GT50 prosegue la tradizione dei concept celebrativi realizzati dagli apprendisti, come la RS 6 GTO, che influenzò poi la RS 6 GT di serie. Nonostante non ci siano piani di produzione, c’è speranza: si vocifera che Audi possa celebrare ulteriormente il motore a cinque cilindri con un’edizione speciale RS 3 più incentrata sulla pista.