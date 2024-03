Audi Q6 e-tron, la prima della serie PPE rivela il futuro dell’elettrico ad alte prestazioni | Video

Audi ha presentato la Q6 e-tron, il suo nuovo SUV completamente elettrico, che si pone come la quarta vettura elettrica della gamma. La Q6 e-tron riempie il divario tra la Q4 e-tron e la Q8 e-tron, sia in termini di dimensioni che di prezzo, e rappresenta un passo avanti significativo verso la mobilità sostenibile. Utilizzando la piattaforma Premium Platform Electric (PPE) – condivisa con la prossima generazione della Porsche Macan – la Q6 e-tron offre non solo un’esperienza di guida ecologica, ma introduce anche una serie di innovazioni tecnologiche e dinamiche.

Nuova piattaforma, nuova esperienza: design avanzato e tecnologia innovativa degli interni Audi Q6 e-tron

Grazie a questa nuova piattaforma, gli sbalzi sono stati ridotti al minimo, soprattutto quello anteriore, garantendo un abitacolo che poggia saldamente sull’asse posteriore. Il design della vettura è caratterizzato da linee slanciate e offre cerchi in lega da 18 a 21 pollici, a seconda della versione. Tra gli elementi distintivi di tecnologia avanzata troviamo i nuovi fari OLED, che non solo offrono una firma luminosa personalizzabile tramite lo schermo centrale dell’infotainment, ma sono anche in grado di comunicare simboli con altre auto e l’ambiente circostante, aggiungendo un tocco hi-tech all’esperienza di guida.

Dynamic photo, Colour: Plasma blue metallic

Il sistema di infotainment della Audi Q6 e-tron si basa sulla tecnologia Google Automotive, offrendo un’esperienza all’avanguardia. È molto completo e dotato di software per la pianificazione della ricarica in viaggio, che mostra le colonnine di ricarica DC e AC disponibili lungo il percorso, indicando anche le soste occupate.

Inoltre, il sistema è progettato per pre-riscaldare la batteria al fine di massimizzare le sue prestazioni durante il percorso. L’accesso alla maggior parte delle funzioni, tra cui il controllo della climatizzazione, avviene tramite touchscreen, mentre specifiche funzioni come il volume e l’attivazione delle luci di emergenza sono gestite tramite controlli dedicati per una maggiore facilità d’uso.

Le innovazioni che diventeranno standard per tutta la gamma Audi

L’interno della nuova Q6 e-tron presenta una serie di innovazioni che diventeranno caratteristiche standard per tutta la gamma Audi. Uno dei principali punti di forza è il grande doppio display curvo, composto da un display per la strumentazione da 11,9″ e uno centrale da 14,5″, entrambi OLED. Questa configurazione è accompagnata da un head-up display con funzione di realtà aumentata e da un display polarizzato dedicato al passeggero, perfetto per guardare video senza distogliere l’attenzione del conducente. Nuovo il design del volante, con tasti laterali e sensazione tattile migliorata. La scelta dei materiali è stata curata nei minimi dettagli, con l’uso di ecopelle alternata a microfibra dinamica, mentre il bagagliaio, spazioso con una capacità di 526 litri, è integrato da un “frunk” da 64 litri posizionato sotto il cofano anteriore.

La nuova lussuosa Audi Q6 e-tron, leggermente più lunga della Q5 ma più bassa di alcuni centimetri con un’altezza di 1,65 metri, occupa una posizione intermedia tra la Q4 e-tron e la spaziosa Q8 e-tron, superando la prima di 20 cm in lunghezza e rimanendo 15 centimetri più corta della seconda. A differenza della Porsche Macan, che utilizza motori sincroni a magneti permanenti sia all’avantreno che al retrotreno, Audi ha adottato un motore asincrono all’avantreno, più economico e meno potente, che può essere disattivato durante la marcia per ridurre i consumi.

Potenza in movimento: le opzioni di powertrain della Audi Q6 e-tron

La Q6 e-tron sarà disponibile inizialmente con due opzioni di powertrain a trazione integrale: una versione base con un motore da 387 CV e 535 Nm di coppia, garantendo uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e una velocità massima di 210 km/h, e una variante sportiva SQ6 e-tron quattro con un’unità in grado di erogare 517 CV e 820 Nm in modalità boost, con accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi e una velocità massima di 230 km/h. In futuro, saranno introdotte anche due varianti a trazione posteriore, una long range e una standard range.

Grazie all’architettura a 800 Volt e alla compatibilità con infrastrutture in corrente continua fino a 270 kW, è possibile recuperare 255 km di autonomia in soli dieci minuti presso una stazione HPC, mentre la ricarica passa dal 10% all’80% in soli 21 minuti. La Q6 e-tron è dotata di serie della funzione Plug & Charge presso le stazioni IONITY ed ewiva. Il veicolo è equipaggiato con un caricatore di bordo da 11 kW in corrente alternata (con un’opzione per un caricatore da 22 kW) e un caricatore da 270 kW in corrente continua, che, grazie all’architettura a 800 volt, consente una ricarica dal 10% all’80% in 21 minuti.

Ma quando sarà disponibile? L’Audi Q6 e-tron sarà disponibile per l’ordine verso la fine di marzo o l’inizio di aprile, con la consegna prevista per l’estate. Al lancio, sarà proposta in due versioni diverse, entrambe caratterizzate dalla trazione integrale. Per quanto riguarda i prezzi, la Q6 e-tron partirà da circa 79.000 euro, mentre la variante SQ6 sarà disponibile a partire da circa 97.000 euro.