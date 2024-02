L’Italia conquista Audi: un designer tricolore per per un nuovo Rinascimento stilistico

Per risalire la china, Audi necessita di un cambiamento radicale nei prossimi anni. Gli ultimi, infatti, sono stati piuttosto deludenti per la compagnia, costretta ora a recuperare il terreno perso. Nel processo di rinnovamento confluisce anche l’investitura delle ultime ore di Massimo Frascella come nuovo designer di Ingolstadt. A partire dal 1° giugno 2024, Frascella assumerà la carica dopo aver prestato servizio presso il centro stile Jaguar-Land Rover. Sostituirà March Lichte, destinato a un cambio di ruolo all’interno del gruppo. Parlare di defenestramento appare così eccessivo: Lichte rimane una figura preziosa nell’organigramma, tuttavia la necessità di dare una scossa ha prevalso sul resto.

L’innovazione incontra la tradizione: un italiano al comando del design Audi per un futuro all’insegna del Made in Italy

In seguito alla designazione di Gernot Dollner come CEO, Audi è intenzionata a rinnovarsi. L’insoddisfazione dimostrata da Oliver Blume, capo del conglomerato di Wolfsburg, aveva anticipato dei cambiamenti drastici. E l’uscita di Markus Duesmann ha tolto ogni tipo di dubbio. Sulle esatte modalità della sua uscita, solo le figure interne ne sono al corrente.

Stando alla tesi principale, avrebbe avuto dei dissidi pesanti con il CdA di VW Group, che ormai aveva perso fiducia nei suoi confronti, deluso dai risultati deludenti in Cina e negli Stati Uniti. In due dei principali mercati, il Costruttore dei Quattro Anelli si era rivelato poco competitivo, e l’incompatibilità di vedute avrebbe portato alla rottura. Ma, lo sottolineiamo per evitare equivoci, quanto detto è solo speculazione. Una certezza è la fiducia riposta in Dollner, precedentemente sotto la guida di Blume in Porsche.

L’annuncio di Frascella segna il ritorno di un designer italiano in Audi, dopo l’epoca di Walter de Silva, alla guida dell’azienda dei Quattro Anelli dal 2002 al 2015, successivamente nominato capo del centro stile del Gruppo Volkswagen.

Massimo Frascella, nato a Massa Carrara nel 1970, si è laureato nel 1997 presso lo Iaad di Torino, specializzandosi in “Transportation Design”. Lungo la sua carriera pluriennale, ha ottenuto varie investiture: ha lavorato prima in Bertone nel 2001, è passato poi a Ford quattro anni dopo e successivamente a Kia. Nel 2011, ha fatto il grande salto nel Gruppo Jaguar-Land Rover, dove ha raggiunto la posizione di chief designer.

Durante il suo periodo nel colosso britannico, ha guidato lo sviluppo di diverse novità, comprese le Land Rover Defender, Discovery e Range Rover, caratterizzate da linee sinuose e minimaliste, in linea con la filosofia che privilegia la semplicità e l’eleganza senza tempo.

Il compito che attende Frascella è di concepire i modelli del futuro, seguendo il motto “vorsprung durch technik” (avanzamento attraverso la tecnologia), puntando sempre più sull’elettrico e sull’innovazione tecnologica. Lichte vanta il contributo nell’ideazione di diverse vetture lanciate, presenti o future, tra cui la Q6 e-tron e la A6 e-tron.