BMW M2 CS, domanda alle stelle nonostante gli oltre 80mila euro di prezzo: produzione rivista

BMW si trova al centro di un’inattesa impennata di interesse da parte del pubblico. Alcuni dei suoi modelli ad alte prestazioni, in particolare quelli appartenenti alla divisione BMW M, stanno registrando una richiesta molto superiore alle previsioni iniziali. Tale boom ha costretto il colosso automobilistico tedesco a ristrutturare la pianificazione produttiva, ampliando notevolmente le quote assegnate per venire incontro a una domanda globale in costante crescita. Il caso più emblematico, e neanche troppo incredibile a pensarci bene, è quello della nuova BMW M2 CS.

La coupé ad alte prestazioni sta facendo parlare di sé per l’entusiasmo generato nei mercati chiave come Stati Uniti, Germania e Cina. Sylvia Neubauer, vicepresidente di BMW M per Clienti, Brand e Vendite, ha confermato che l’interesse verso questo modello ha superato le aspettative, obbligando l’azienda a incrementare le unità disponibili rispetto ai piani iniziali.

A motivare tale successo è certamente la scheda tecnica di altissimo livello. La M2 CS è spinta da un motore sei cilindri in linea biturbo da 3.0 litri, capace di sprigionare 523 CV e 649 Nm di coppia, numeri che la pongono nettamente sopra la M2 standard. Il tutto è abbinato a un cambio automatico a otto rapporti e alla trazione posteriore, una scelta tecnica che conserva il DNA tipico di BMW M.

Non si tratta solo di potenza pura, infatti la M2 CS è anche più leggera di 44 kg grazie all’ampio utilizzo di fibra di carbonio, il che consente un’accelerazione 0-100 km/h in 3,7 secondi e una velocità massima di 302 km/h. Queste performance rendono la M2 CS una delle sportive compatte più desiderate sul mercato.

Il posizionamento premium, con un prezzo base di oltre 82.000 euro in Italia, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, non ha rappresentato un freno. Al contrario, ha rafforzato l’immagine esclusiva del modello. BMW ha scelto di mantenere la produzione volontariamente limitata, alimentando così il senso di rarità che circonda il veicolo.

Nel frattempo, anche altri modelli della gamma M, come la M5, stanno facendo registrare numeri di vendita superiori alle aspettative, indicando un trend globale favorevole per la divisione sportiva della casa bavarese. L’arrivo dells M2 CS sta creando una corsa all’acquisto quasi senza precedenti, chi la vuole dovrà fare in fretta.