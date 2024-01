Audi Q5, nuovi dettagli svelati in attesa del debutto

Continua il grande aggiornamento per l’Audi Q5, il famoso SUV che uscirà con la nuova generazione alla fine di questo 2024. Un prototipo della vettura è stato avvistato durante i test effettuati al freddo e al gelo della Scandinavia. Come sempre, il veicolo è coperto dal telo mimetizzato, ma stavolta è stato meno abbondante del solito, cosa che ha reso possibile fare qualche speculazione in più.

I nuovi avvistamenti degli insider

I prototipi della nuova Audi Q5 sono in circolazione per i test da marzo del 2022 e in questi lunghi mesi sono sempre stati ben nascosti dal classico telo di copertura. Stavolta però l’auto era un po’ più scoperta del solito ed è quindi possibile scoprire alcuni nuovi dettagli interessanti. In particolare modo, si possono avere nuovi indizi sulla griglia. Essa è ora più ampia e presenta un disegno a catena che potrebbe essere applicato in alcuni allestimenti della nuova Q5. Interessanti anche i fori presenti al suo interno, i quali sembrano molto più ampi. Addirittura più grandi anche della nuova Q8 che è stata rinnovata proprio di recente.

Nonostante il mondo dell’automotive stia andando con decisione verso l’elettrico, Audi di recente ha fatto capire che il suo futuro è nell’ibrido. Tornando alla nuova Audi Q5, uno sguardo più attento al frontale rivela anche la forma allungata dei fari, più sottili e aggressivi rispetto a prima. Per quanto riguarda il design, che si intravede sotto la copertura mimetica, lo stile sembra quello solito, con forme che non si discostano dal modello precedente. Non mancano comunque alcune differenze; ad esempio, le spalle posteriori risultano ora più pronunciate, caratteristica che conferisce al SUV un aspetto più sportivo e dinamico.

Audi Q5, cosa altro sappiamo?

Dalle precedenti foto spia gli appassionati hanno avuto modo di sbirciare anche nell’abitacolo. A tal proposito, gli interni mostravano un display di infotainment indipendente piuttosto grande unito a un quadro strumenti digitale più piccolo. Ci aspettiamo che questa nuova generazione dell’Audi Q5 sarà dotata di nuove tecnologie all’avanguardia, atte a migliorare comfort, sicurezza e ovviamente connettività, elemento che ormai sembra sempre più preponderante anche nel mondo dei motori. Il modello utilizzerà una versione migliorata dell’architettura MLB presente sul modello di oggi.

Per quanto riguarda la gamma di propulsori, ci aspettiamo ibride leggere e ibride plug-in più efficienti. Da noi in Europa, inoltre, dovrebbe arrivare anche la versione diesel, con il modello 2.0 TDI che sembra destinato a fare la sua ultima apparizione sul mercato europeo. Per quanto riguarda il lancio sul mercato, come detto la presentazione dovrebbe arrivare alla fine di questo 2024 appena iniziato e sarà presentato come modello 2025 rivolto a determinare i nuovi canoni della next generation.