Audi TT: arrivano i primi dettagli del’erede elettrica

L’ultimo modello di Audi TT ha segnato la fine di un’era importante per la casa automobilistica tedesca, ma sembra che stia già lavorando alla sua erede. Audi ha infatti annunciato di essere al lavoro su un successore della TT, che si distaccherà dal suo predecessore siccome sarà elettrica. Attualmente in una fase avanzata di sviluppo, il progetto esplora nuove direzioni in termini di design, caratteristiche acustiche e configurazioni, indicando un approccio innovativo alla progettazione di questo modello.

Audi TT: l’erede sarà elettrica e arriverà sul mercato non prima di cinque anni

Il nuovo veicolo elettrico, previsto per il lancio non prima di cinque anni a questa parte, avrà un nome diverso ma mira a mantenere una posizione simile all’interno della gamma Audi. Secondo Daniel Schuster, portavoce di Audi per lo sviluppo tecnico, l’obiettivo è di creare un prodotto che aggiunga valore al marchio, senza limitarsi a convertire il modello attuale in una versione elettrica. L’azienda intende mantenere una distinzione chiara tra le versioni standard e le varianti RS.

Rolf Michl, CEO di Audi Sport, ha sottolineato l’importanza di questo progetto come un “compito monumentale” per l’azienda, con l’obiettivo di mantenere la fedeltà dei clienti Audi: “Non stiamo semplicemente valutando dimensioni, concetti o design. È fondamentale stabilire un solido posizionamento nel portfolio e far sì che il nuovo veicolo si integri perfettamente con il marchio Audi. Questo rappresenta una sfida unica.”

Nonostante la riluttanza a fornire dettagli specifici sul nuovo modello, è chiaro che Audi non considera questo progetto come una semplice sostituzione della TT. L’intenzione è di offrire un’esperienza completamente nuova ai consumatori, diversificando nettamente dall’idea di sostituire un motore a combustione interna con uno elettrico. Michl ha aggiunto che, sebbene l’obiettivo principale sia quello di suscitare emozioni, non si cercherà di replicare l’esperienza sonora del motore a cinque cilindri della TT RS: “Non riprodurremo il suono del motore a cinque cilindri poiché la TT era un’entità unica che si adattava perfettamente all’epoca. Dobbiamo quindi trovare una nuova soluzione per il futuro. Inoltre, abbiamo testato alcuni prototipi con il suono dei cinque cilindri, ma non si è rivelato appropriato. Pertanto, ci stiamo orientando verso un’esperienza più specifica e, in molti casi, il silenzio è diventato il nuovo standard.”

Steffen Bamberger, responsabile dello sviluppo tecnico, ha evidenziato la difficoltà nel ricreare le sfumature di un motore a combustione in un veicolo elettrico. Per questo motivo l’azienda ha investito molte risorse nello sviluppo di suoni, sia interni che esterni.