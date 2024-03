La nuova Audi Q6 E-Tron debutta il 18 marzo 

Audi ha annunciato ufficialmente nelle scorse ore che la nuova Audi Q6 e-tron completamente elettrica sarà presentata il 18 marzo. Il teaser non offre molti dettagli, ma un prototipo quasi scoperto è stato già avvistato in giro per le strade tedesche, anticipando ciò che ci attende. Nonostante il design non sia più una sorpresa, possiamo osservare una griglia completamente chiusa accanto a unità di illuminazione separate e ampie prese d’aria. È interessante notare che i clienti avranno la possibilità di selezionare tra otto firme luminose digitali per personalizzare il design delle luci diurne a loro scelta.

Guardando più attentamente il prototipo della nuova Audi Q6 E-Tron è evidente che il design presenta curve fluide e dettagli muscolari accentuati. Inoltre, i progettisti hanno optato per maniglie delle porte tradizionali anziché quelle ad incasso, seguendo uno stile più classico. Questi elementi sono armonizzati da una linea di cintura prominente verso l’alto, un tetto inclinato e un’ampia area vetrata. Sebbene la parte posteriore sia più sobria in confronto, presenta uno spoiler pronunciato e luci posteriori OLED digitali di seconda generazione.

Audi ha svelato l’abitacolo al Motor Show di Monaco lo scorso anno, mostrando un ambiente ad alta tecnologia. Il modello presenta un quadro strumenti digitale da 11,9 pollici e un sistema di infotainment da 14,5 pollici con Android Automotive. Inoltre, il crossover può essere equipaggiato con un display per il passeggero anteriore da 10,9 pollici, che include la tecnologia Shutter per evitare distrazioni al conducente.

Altri dettagli interessanti includono un display head-up in realtà aumentata, che proietta informazioni, come le indicazioni stradali, fino a 200 metri davanti al veicolo. Inoltre, il modello può essere equipaggiato con un sistema audio premium Bang & Olufsen composto da 22 altoparlanti e una barra luminosa di interazione che si estende lungo la parte superiore del cruscotto, mostrando informazioni come indicatori di direzione e stato di carica. Gli acquirenti avranno anche la possibilità di scegliere tra tessuto Elastic Melange riciclato e diverse finiture, tra cui alluminio spazzolato, betulla o gomma dolce.

La nuova Audi Q6 e-tron, come la Porsche Macan EV, utilizza la nuova piattaforma Premium Platform Electric (PPE). Con una batteria da 100 kWh e una capacità di ricarica rapida CC da 270 kW, si stima che possa passare dal 10% all’80% di carica in meno di 30 minuti. Equipaggiata con un sistema di trazione integrale a doppio motore, la Q6 e-tron dovrebbe erogare una potenza combinata di circa 375 CV (280 kW / 380 CV). Inoltre, si prevede un’autonomia WLTP di 600 km.

Per coloro che puntano a prestazioni più elevate, è in arrivo anche la SQ6, con una potenza di 483 CV (360 kW / 490 CV). Grazie alla funzione boost che temporaneamente aumenta le prestazioni, si prevede che il modello possa raggiungere i 96 km/h in meno di 4,5 secondi. Le vendite della nuova Audi Q6 E-tron dovrebbero iniziare nella seconda metà dell’anno.