Mercedes-AMG CLA 45 S Final Edition: svelata l’ultima versione prima dell’addio

La produzione della nuova CLA elettrica è partita e, a quanto pare, la domanda sta superando le aspettative. Il marchio della Stella ha già fatto sapere che i tempi di attesa saranno lunghi, anche a causa dell’elevato interesse suscitato dall’autonomia da record, che si avvicina agli 800 km. Per il momento, l’unica variante in produzione è quella completamente elettrica, mentre la versione ibrida arriverà solo a fine anno e, a differenza della EV, non avrà una declinazione sportiva ad alte prestazioni.

Nel frattempo la casa automobilistica si prepara a dire addio alla Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ con la Final Edition, che rappresenta l’ultimo capitolo per la versione a benzina più estrema della gamma. Dopo tre generazioni, la CLA in configurazione tradizionale si prepara a uscire di scena, lasciando spazio a una nuova era elettrica.

Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Final Edition: svelato l’ultimo modello prima dell’addio

Disponibile anche nella variante Shooting Brake, questa versione speciale si distingue per dettagli esclusivi come i cerchi forgiati da 19 pollici in nero opaco con profilo giallo, elementi dello stesso colore sugli specchietti e un look reso ancora più aggressivo dai pacchetti AMG Night e quello aerodinamico. Quest’ultimo include un vistoso spoiler posteriore e un nuovo splitter anteriore.

Gli interni sono dominati dal nero, con finiture e cuciture a contrasto in giallo, presenti su sedili sportivi, volante in pelle Nappa ed elementi decorativi. Soglie d’ingresso in alluminio, loghi AMG e la scritta “45 S” su poggiatesta e consolle centrale completano l’ambiente esclusivo.

Sotto il cofano è presente il motore turbo a quattro cilindri da 2.0 litri, capace di sviluppare 476 CV. In abbinamento al cambio automatico doppia frizione a 8 rapporti e alla trazione integrale AMG Performance 4MATIC+, la CLA 45 S Final Edition scatta da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi e tocca i 270 km/h di velocità massima (limitata).

Sarà l’ultimo saluto a questo motore iconico prima che la transizione verso l’elettrico diventi definitiva. Non è previsto un limite preciso di unità per questa serie speciale, ma la produzione terminerà alla fine del 2025.