Audi A3: la Allstreet si aggiorna per affrontare ogni tipo di terreno

Con un design più sportivo e accattivante, la nuova Audi A3 Allstreet sfoggia un design più sportivo e accattivante. Il modello conserva l’anima grintosa delle sorelle Sedan e Sportback, ma aggiunge un tocco di avventura e personalità. Già nel look è chiaramente un modello votato alle gite fuori porta. Anziché frenarla, le asperità stradali promettono di esaltarla, tirandone fuori il piglio più aggressivo per la soddisfazione dei suoi numerosi estimatori.

Audi A3 Allstreet: assetto rialzato, parafanghi allargati e cerchi in lega dedicati per affrontare ogni terreno

L’aggiornamento di metà ciclo non stravolge l’estetica dell’A3, bensì lo perfeziona mediante una serie di interventi mirati. I nuovi gruppi ottici a LED, il Single Frame anteriore maggiorato e le nuove prese d’aria donano un look importante, da vettura coriacea, pronta ad affrontare qualsiasi tipo di terreno, con la fiducia nei propri mezzi. Per quanto riguarda la tavolozza cromatica, essa si arricchisca di ulteriori tinte e, per la prima volta, è disponibile l’opzione opaca Daytona Gray.

La configurazione Allstreet si alza da terra di 15 mm, sfoggia parafanghi allargati, cerchi n lega dedicati e paraurti con inserti di plastica. Degli interventi certosini, attuati al fine di incrementare la personalità di una macchina che di carattere ne aveva già in abbondanza. Trovata la formula vincente, l’azienda dei Quattro Anelli ne conserva lo spirito, richiamante i classici SUV e crossover.

All’interno spiccano il nuovo comando digitale della trasmissione automatica, le bocchette di aerazione ridisegnate e l’impiego di materiali ecosostenibili. Perché prendersi cura dell’ambiente non significa solo e soltanto adottare powertrain elettrici, bensì attuare un lavoro sopraffino a 360°. L’illuminazione interna è stata ampliata e offre 30 diverse tonalità selezionabili.

L’Audi A3 di serie annovera un impianto di infotainment con schermo a sfioramento tattile da 10,1 pollici di diagonale, il Virtual Cockpoit e la piattaforma di ricarica wireless. L’App Store integrato consente di acquistare optional a tempo, mentre l’assistente virtuale Alexa rende l’interazione con la macchina ancora più intuitiva. Sulla base del prezioso feedback della clientela acquisita in passato, la divisione informatica si è adoperata allo scopo di appagarne in toto i gusti e le esigenze.

Il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida (ADAS) è di livello 2, il massimo consentito dall’Unione Europea (negli Stati Uniti il brand Mercedes ha ottenuto il lasciapassare per testare il lv. 3), comprensivo di Pre Sense front, Collision Avoidance, Lane Departure Warning e Adaptive Cruise Assist.

Infine, il restyling dell’Audi A3 prevede due motorizzazioni tradizionali: la 35 TFSI benzina Mild Hybrid da 150 CV e la 35 TDI diesel da 150 CV. In un successivo frangente verrà il turno di ulteriori unità, tra cui la sportiva S3 e la plug-in hybrid. Lo sbarco in territorio italiano avverrà nel mese di maggio con prezzi a partire da 39.500 euro.