Audi, svolta green: in arrivo un’elettrica per tutti

Alterne fortune hanno scandito l’attività di Audi negli ultimi anni, incapace di tenere il passo dei principali competitor. Una prova lampante è il cambio di timone, passato da Markus Duesmann a Gernot Dollner. Benché la Casa dei Quattro Anelli dovesse necessariamente ampliare il proprio pubblico, anche in Cina e negli Stati Uniti, i dati di immatricolazione sono stati deludenti. Consapevoli di ciò, i progettisti tedeschi hanno intenzione di cambiare le carte in tavola. In particolare, l’idea è di colmare il gap nel comparto delle full electric, la grande falla della precedente gestione. Entro il 2026 saranno lanciati 16 nuovi modelli, tra cui un’auto elettrica entry-level, destinata a occupare il segmento C, un significativo passo avanti per la Casa automobilistica tedesca nell’ambito della mobilità a zero emissioni.

Audi sfida Tesla: in arrivo un’elettrica entry-level dal prezzo competitivo



Il veicolo sarà un’erede elettrica dell’Audi A3 e avrà dimensioni simili. Basata sull’architettura modulare MEB del Gruppo Volkswagen, la stessa adottata per la Q4 e-tron, pare sia vista come il simbolo del riscatto. Sulle caratteristiche tecniche non si sa, purtroppo, molto, almeno finora, tuttavia l’autonomia pare raggiungerà circa i 400 km con una sola carica e una potenza di ricarica rapida. L’idea è di superare le perplessità dei conducenti circa la mobilità elettrica. Premesso che di passi in avanti ne sono stati compiuti diversi in confronto al passato, la famigerata “ansia da autonomia” e la lentezza dei tempi di ricarica trattengono alcuni potenziali consumatori ad abbracciare il cambiamento.



Il segmento C è contraddistinto da un’accesa competizione, portata da BEV già presenti in commercio o in procinto di essere lanciate, tipo la Renault 5, la Citroen e-C3, la nuova Fiat Panda e la Tesla Model 2. Dunque, Audi avrà il compito di posizionare il suo modello al meglio in termini di prezzo, performance e autonomia. In caso contrario, rischia di andare incontro all’ennesima battuta d’arresto. L’industria delle auto elettriche è in forte crescita, soprattutto nei territori dove il reddito medio della popolazione è elevato, potendosele permettere. Oltre la Cina qualcosa di simile avviene pure nel Vecchio Continente, ad esempio nei Paesi scandinavi, guidati dalla Norvegia, in cui compongono la prevalenza delle auto circolanti.

L’introduzione di un’auto elettrica accessibile costituisce un passo importante nei piani strategici di Audi, che si colloca tra i principali competitor nel mercato delle proposte premium. La proposta in questione potrebbe attrarre una vasta fetta di guidatori, o così spera il VW Group, compreso Olivier Blume, colui che ha designato Dollner nuovo amministratore del brand lo scorso 1° settembre.