Audi Q4 e-Tron giunge al suo terzo aggiornamento: vediamo cosa cambia

Audi non sembra ancora del tutto soddisfatta della sua Q4 e-Tron. A testimoniarlo sono già stati i due aggiornamenti cui è stata sottoposta dal 2021. Modifiche che nelle intenzioni della casa avrebbero dovuto condurre ad un vero e proprio salto di qualità il quale, con tutta evidenza non è ancora arrivato.

Ora l’azienda ci riprova e sta procedendo agli aggiornamenti della sua serie elettrica Q4 e-tron in vista del 2024. Dotata di trazione posteriore e integrale, la Q4 e-tron sarà anche munita di un motore sincrono a magneti permanenti (PSM) completamente nuovo sull’asse posteriore. Un propulsore che secondo la società di Ingolstadt sarà in grado di assicurare una maggiore efficienza e potenza.

Tutte le nuove versioni di Audi Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron evidenziano ora sull’asse posteriore il nuovo propulsore. Grazie ad esso, la Q4 Sportback 45 e-tron 2WD dovrebbe essere in grado di raggiungere i 562 km WLTP, 22 in più rispetto al modello precedente, con una potenza che va ora a toccare i 286 CV, 82 in più rispetto alle precedenti versioni 40 e-tron. Per effetto di tali modifiche, lo scatto da 0 a 100 km/h ha luogo ora in 6,7 secondi, contro i precedenti 8,5.

Audi Q4 45 e-tron (anche Sportback) è inoltre disponibile anche in configurazione quattro, con la potenza che passa in questo caso da 265 a 286 CV, mentre lo scatto 0-100 necessita di 6,6 secondi. Infine il top della gamma, rappresentato dalla 55 e-tron quattro che arriva ora a 340 CV contro i precedenti 299, con lo scatto 0-100 che avviene nell’arco di 5,4 secondi, non più 6,2. Tutte le motorizzazioni presentano la velocità autolimitata a 180 km/h.

Le altre novità di Audi Q4 e-tron

Se quelle evidenziate sono da considerare le novità principali, le modifiche alla Audi Q4 e-Tron non sono però finite qui. Coinvolgono infatti anche il sistema di navigazione e pianificazione degli itinerari e-tron trip planner, il quale ha il compito di verificare il numero di ricariche necessarie al fine di arrivare a destinazione.

Un lavoro condotto con il costante monitoraggio e aggiornamento della situazione tenendo conto una serie di fattori come lo stallo delle colonnine, dello stile di guida, del traffico, della topografia del percorso e delle condizioni ambientali, con uno sguardo privilegiato delle stazioni HPC ad alta potenza. In base ad alcune indiscrezioni, per ora non confermate, ci dovrebbe anche essere il post-condizionamento. Grazie ad esso, il sistema di gestione termica del veicolo provvederà a raffreddare ulteriormente la batteria, nel caso in cui oltrepassi una soglia di temperatura fissa dopo la guida o la ricarica.

Tutte le varianti della Q4 e-tron saranno equipaggiate con una batteria caratterizzata da capacità netta pari a 77 kWh (82 kWh lordi). Le varianti a trazione posteriore utilizzeranno celle di un fornitore diverso rispetto ai modelli a trazione integrale, anche se il contenuto energetico è lo stesso.

La chimica delle celle ottimizzata ha inoltre permesso di migliorare le prestazioni di ricarica CC. I modelli a trazione integrale raggiungono ora una capacità massima di ricarica CC di 175 kW, mentre le varianti a trazione posteriore arrivano a 135 kW. In “condizioni ideali”, la ricarica rapida dovrebbe richiedere circa 80 minuti per passare dal 10 all’80%. Sul lato AC resta comunque il caricabatterie di bordo da 11 kW.

Il lavoro di revisione ha poi coinvolto la taratura delle sospensioni, con lo sterzo che si presenta ora più diretto rispetto alla precedente versione. Su Q4 e-tron debutta poi il cambio di corsia assistito in combinazione con il Cruise Control Adattivo. Il suo funzionamento scatterà nelle autostrade nel caso in cui la velocità superi i 90 km/h e saranno delle frecce bianche sul quadro strumenti e nell’head-up display a indicare l’opportunità di effettuare questo genere di operazione. In caso di via libera, basterà azionare la freccia direzionale per consentire al sistema l’assistenza nella sterzata, grazie ai dati che saranno forniti dal radar posteriore.

Le dotazioni della nuova Audi Q4 e-Tron

Per quanto concerne le dotazioni, ora si presentano più ricche. Se il portellone elettrico azionabile con il piede si trasforma in primo equipaggiamento, anche la chiave comfort diventa di serie, a partire dall’allestimento di base.

Altra novità della gamma è poi rappresentata dall’inedita configurazione S Line, che è a sua volta caratterizzata dalle colorazioni Grigio Pebble, Bianco Ghiaccio metallizzato e Nero Mythos metallizzato con elementi a contrasto total black. Mentre ai cerchi in lega da 21 pollici con design a 5 razze a stella bronzo opaco vanno ad aggiungersi i proiettori Audi Matrix LED oscurati e i gruppi ottici posteriori a LED bruniti

Anche l’equipaggiamento standard della nuova Audi 4è stato a sua volta oggetto di adattamento. È infatti vero che gli interni confermano l’impostazione con doppio display e console centrale orientata verso il guidatore. Al tempo stesso, però, il sistema di navigazione e il tachimetro “Audi Virtual Cockpit” da 10,25 pollici entrano ora a far parte del campo di applicazione della fabbrica. Come del resto il portellone che viene azionato elettricamente.

Una lunga serie di funzioni possono poi essere gestite attraverso le superfici touch sul volante. Disponibile in tre livelli l’MMI già dal secondo sono incluse le funzioni di navigazione e l’e-tron route planner delegato alla pianificazione e ottimizzazione delle soste di ricarica. A tutto ciò occorre poi aggiungere l’inedito head-up display con realtà aumentata il quale va a coprire un’area virtuale di 70″, permettendo in tal modo di integrare nel campo visivo del guidatore preziose informazioni sulla guida e sul percorso.

Diventa infine di serie il sedile anteriore riscaldato, mentre il posteriore, che è rialzato di 7 centimetri rispetto alle sedute anteriori, può diventare tale soltanto ove ci si adegui all’idea di versare un costo aggiuntivo.

Gli ordini partiranno dal 26 settembre

La raccolta degli ordini per i modelli aggiornati della Audi Q4 e-tron inizieranno il prossimo 26 settembre con prezzi che in Germania partiranno da 41.900 euro nei due allestimenti di lancio denominati Elegant Edition One e Progressive Edition One. Per quanto riguarda il mercato italiano, invece, il prezzo di partenza sarà di 45.700 euro (2.050 in più per la versione Sportback), che rappresentano il logico corollario ad una scelta ormai consueta, quella di puntare su allestimenti più completi.

Da sottolineare come non sia più scontato che la Q4 ordinata provenga da Zwickau, come avviene ora. Dalla fine dell’anno, infatti, anche il SUV MEB di Audi sarà costruito nello stabilimento di Bruxelles, dove al momento sono prodotte soltanto la Q8 e-tron e la sua propaggina Sportback.

In casa Audi non resta ora che attendere il giudizio della clientela. A giudicare dagli sforzi che sono stati condotti non dovrebbe mancare l’apprezzamento generale. Al di là dello stesso, però, l’Audi Q4 e-Tron rappresenta un momento chiave nella strategia di elettrificazione del brand. I due Suv elettrici, infatti, sono basati sulla piattaforma Meb del gruppo Volkswagen e introducono il marchio in un segmento di più ampia diffusione rispetto a quelli che sono invece battuti da e-Tron ed e-Tron GT.