Audi Q3 Sportback, come sarà la nuova generazione del SUV coupé

Il 2024 è stato un anno difficile per Audi, con una flessione nelle vendite che ha portato persino a essere superata da Tesla. Per il 2025, la casa dei 4 anelli punta su una strategia di rilancio, preparando il terreno con una serie di modelli nuovi e decisivi, tra cui la tanto attesa nuova generazione del SUV Q3 insieme alla variante certamente successiva Q3 Sportback.

Anche se non è stata ancora fissata una data precisa, il debutto della nuova Q3 è previsto nei primi mesi del 2025. La nuova versione continuerà a essere disponibile anche nella variante Sportback, un SUV Coupé che si distingue per linee più dinamiche e sportive.

A fine gennaio, sono trapelate le prime immagini del nuovo modello, che hanno suscitato l’interesse dei designer, i quali hanno iniziato a speculare sull’aspetto della nuova Q3 Sportback attraverso dei render. Grazie a queste immagini, è possibile farsi un’idea di come sarà il nuovo SUV Coupé di Audi, che potrebbe vedere una leggera crescita dimensionale rispetto al modello attuale.

Il frontale della nuova Q3 Sportback sarà simile a quello della futura Q3 SUV, con fari doppi, un paraurti rinnovato e una griglia dai contorni più arrotondati e una trama innovativa. Ci saranno anche richiami stilistici alla Q6 e-tron, che anticipano il look futuristico della casa tedesca. Il design della Sportback si distingue per il posteriore, con una linea del tetto inclinata, un lunotto più inclinato e una coda che richiama l’estetica di una coupé, dando al SUV un aspetto più grintoso. Dietro, troveremo anche un piccolo diffusore e gruppi ottici orizzontali collegati da una striscia luminosa.

Un punto cruciale, impossibile da dimenticare, sarà lo spazio interno, in particolare l’altezza per i passeggeri posteriori, che potrebbe essere ridotto rispetto alla versione SUV, a causa della forma più slanciata del tetto. L’aspetto sportivo della Sportback aggiungerà comunque un tocco di carattere non indifferente alla gamma della Q3.

Sappiamo che la Q3 Sportback sarà costruita sulla piattaforma MQB Evo, lo stesso pianale che trova applicazione su altri modelli del Gruppo Volkswagen, come la Volkswagen Tiguan. Sotto il cofano, la Q3 Sportback offrirà sia motori tradizionali a combustione che versioni ibride, inclusa una variante Plug-in con un’autonomia elettrica che potrebbe superare i 100 km, seguendo l’esempio dei più recenti modelli PHEV del Gruppo.

L’atteso debutto della nuova Audi Q3 è fissato per la prima metà del 2025, mentre la versione Sportback potrebbe essere svelata successivamente. Sarà interessante vedere come evolverà la situazione nei prossimi mesi, con Audi pronta a svelare le novità in arrivo.