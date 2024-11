Audi, profitti crollati del 91% e vendite in caduta libera nel terzo trimestre 2024

Volkswagen sta affrontando non poche difficoltà nel 2024. Licenziamenti, chiusure di stabilimenti e vendite in costante calo sono tra i problemi più complicati da risolvere per il gruppo automobilistico. Anche Audi, che controlla Bentley e Lamborghini, ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Bruxelles in seguito alla scarsa richiesta della Q8 e-tron. Il terzo trimestre 2024 è stato tragico per Audi, che ha svelato i dati finanziari di questo periodo.

Audi, terzo trimestre 2024 preoccupante: crollano vendite e profitti

Le vendite dei veicoli Audi, Bentley e Lamborghini sono diminuite del 10,9% nei primi nove mesi dell’anno. Il marchio Audi in particolare ha registrato risultati preoccupanti a causa delle vendite in calo del 16,8% negli Stati Uniti, con 139.665 unità. La situazione è critica anche in Europa e in Cina, dove le vendite sono diminuite rispettivamente del 9,8% e dell’8,5%. Per quanto riguarda Bentley, le vendite sono diminuite del 26,6% nei primi nove mesi dell’anno. Lamborghini è stata l’unica a registrare dati positivi, con un aumento delle vendite dell’8,6% e un utile operativo cresciuto del 9,8%.

Nei primi nove mesi del 2024, il gruppo ha consegnato 1,25 milioni di veicoli, in calo rispetto al 2024, quando le immatricolazioni ammontavano a 1,4 milioni. Di conseguenza, i ricavi sono scesi da 50,4 miliardi di euro a 46,3 miliardi di euro. L’utile operativo ha subito un calo ancora maggiore, scendendo da 4,6 miliardi di euro a 2,09 miliardi di euro.

Solo nel terzo trimestre, l’utile operativo è crollato del 91% a 106 milioni di euro. L’azienda ha in gran parte attribuito questo calo ai “costi di ristrutturazione dovuti alla riorganizzazione dello stabilimento Audi di Bruxelles.” Nonostante ciò, Audi ha sottolineato di star aggiornando la sua gamma introducendo 15 nuovi modelli nel 2024. Questi includono la A5 e la Q5, che avranno un “impatto notevole sui volumi nel prossimo anno.”

Inoltre, Audi ha confermato che la Q5 Sportback debutterà entro la fine di questo mese. Seguirà la nuova A7 all’inizio del prossimo anno. Il marchio sta anche rivedendo la sua strategia in Cina, dove produrrà veicoli specifici per questo mercato.