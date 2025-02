Audi A6, evoluzione senza rivoluzione: come sarà la berlina in arrivo l’anno prossimo

Contrariamente alle aspettative, l’attuale Audi A6 manterrà il suo storico nome invece di trasformarsi in A7. Questo significa che la nuova generazione, attesa per il 2026, proseguirà il suo percorso senza cambiamenti radicali nella nomenclatura, sostituendo il modello uscente e confermandosi una diretta rivale di competitor come Mercedes Classe E e BMW Serie 5.

Recentemente, diversi prototipi camuffati sono stati avvistati su strada, confermando che Audi sta lavorando su più varianti: oltre alle classiche berlina e station wagon (Avant), è in arrivo anche una versione Allroad. Quest’ultima offrirà un assetto rialzato per chi cerca una maggiore altezza da terra e la sicurezza della trazione integrale quattro, senza però voler passare a un SUV o un crossover. Questa caratteristica, del resto, sarà disponibile su diverse versioni della futura A6, consolidando il DNA versatile del modello.

Audi ha recentemente confermato l’arrivo della nuova A6, insieme alla Q3 e a una serie di modelli ibridi plug-in attesi nei prossimi mesi. Tuttavia, mentre il debutto ufficiale è ancora lontano, gli artisti digitali non hanno perso tempo: il noto creatore di rendering Theottle ha ricostruito virtualmente la prossima A6 partendo dalle immagini di prototipi pre-produzione, eliminando il camuffamento e integrando elementi stilistici tipici del marchio.

Abbiamo così un design raffinato e familiare, perfettamente in linea con il linguaggio estetico Audi. Se da un lato non ci sono rivoluzioni estetiche, dall’altro il brand ha puntato su un’evoluzione elegante, senza eccessi. Rispetto all’ultima BMW Serie 5, la nuova A6 si distingue per linee più sobrie e coerenti con la sua identità. Dettagli come i gruppi ottici anteriori e posteriori ridisegnati, un profilo più affilato e interni all’avanguardia con le ultime innovazioni ADAS e digitali faranno la differenza.

Sul fronte meccanico, la futura A6 2026 sarà disponibile con motori mild-hybrid e plug-in hybrid, sia benzina che diesel. La trazione anteriore rimarrà standard, mentre la quattro AWD sarà disponibile su alcune configurazioni. Non mancheranno nemmeno i V6, per chi desidera prestazioni superiori, mentre gli appassionati della mobilità elettrica potranno optare per la A6 e-tron, variante 100% elettrica della gamma.